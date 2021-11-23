AKP'li Canikli'den Erdal Sağlam'ın iddialarına yalanlama: Merkez Bankası Başkanlarına doğrudan veya dolaylı bir yönlendirmemiz olmamıştır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Cumhuriyet gazetesi yazarı Erdal Sağlam'ın kendisi hakkında köşesinde aktardığı iddiaları yalanladı.

Canikli, Merkez Bankası Başkanlarının aldıkları hiçbir karara bugüne dek karışmadığını aktararak "Bugüne kadar merkez bankası başkanları ile alacakları ve aldıkları kararlar veya uygulayacakları ve uyguladıkları politikalarla ilgili olarak bir görüşmemiz, doğrudan veya dolaylı bir yönlendirmemiz olmamıştır. Ekonomi uygulamalarıyla ilgili görüş ve kanaatlerimizi, Devlet yönetimi ilkeleri çerçevesinde oluşturulan kurul ve komisyonlarda ifade etmişimdir." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Cumhuriyet yazarı Erdal Sağlam, bugünkü köşe yazısında faiz indirimi kararlarının arkasındaki isimlerin Cumhurbaşkanlığı Ekonomik Kurul üyesi ilahiyatçı Prof. Servet Bayındır ile eski Bakan Nurettin Canikli'nin olduğunu iddia etmişti.

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