Kulis: Merkez Bankası’nın faiz indirimlerinde iki isim etkili

Cumhuriyet yazarı Erdal Sağlam, bugünkü köşe yazısınında faiz indirimi kararlarının arkasındaki isimleri yazdı.

Erdal Sağlam'ın köşe yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Son dönemde, dolar kurunu 11 TL’nin üzerine çıkarıp ekonomiyi altüst eden, faiz indirim kararlarının arkasında kimlerin olduğu merak konusu. Ankara kulislerinde Merkez Bankası’nın faiz indirimlerinde iki ismin etkili olduğu konuşuluyor. Bunlardan biri Cumhurbaşkanlığı Ekonomik Kurul üyesi, ilahiyatçı Prof. Dr. Servet Bayındır; ikincisi ise eski Bakan Nurettin Canikli.

Ekonomide karar alma sürecinde bürokratlar ya Ekonomik Kurul toplantılarında ya da bire bir görüşmelerinde alınacak kararları önce Cumhurbaşkanı’na anlatıp olurunu aldıktan sonra uygulamaya geçiyorlar. Cumhurbaşkanı ya dinleyip doğrudan kararını söylüyor ya da 'Şu kişiye git, bir de ona anlat' diyor ve işaret ettiği kişilerden de görüş alıp kararını veriyor.

Bunun dışında hükümet üyelerinden ya da yakın çevreden gelen önerileri kabul edip gerekli yerlere kararın alınması için talimat verdiğine de sıkça rastlanıyor. Talimat verdiği bürokrat veya bakan, genellikle itiraz etmeyip dediğini yapıyor.

Merkez Bankası’nın faiz kararlarının alınmasında da benzer yollar izleniyor; Merkez Bankası Başkanları Para Politikası Kurulu öncesinde Cumhurbaşkanlığı’na ulaşıp alınacak kararlar için izin alıyorlar.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak döneminde bizzat Albayrak’ın Cumhurbaşkanı’yla direkt temas kurup alınacak kararları konuştuklarını biliyoruz. Ancak Albayrak ayrıldıktan sonra işleyişin biraz daha değiştiği konuşuluyor. Yaklaşık bir yıldır Merkez Bankası başkanlarının kurulda alınacak kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bizzat anlattıklarını öğreniyoruz.

Merkez Bankası başkanlarını dinleyen Cumhurbaşkanı’nın ise çoğu zaman Merkez Bankası başkanlarına, 'Konuyu gidip Servet Hoca ve Nurettin’e anlat' dediği konuşuluyor. Erdoğan’ın bu iki kişinin görüşlerini aldıktan sonra alınacak faiz kararını verdiği belirtiliyor.

Kulislerden aldığımız bilgilere göre Cumhurbaşkanlığı’nda ekonomi baş danışmanlığı yapan Prof. Erişah Arıcan, Meltem Taylan Aydın, Dr. Cemil Ertem ve Yiğit Bulut’a da arada görüş sorulduğu anlaşılıyor. Ancak bu danışmanların Cumhurbaşkanı’nın görüşlerini zaten yakından bildikleri için daha çok 'faiz indiriminin yerinde olacağı' biçiminde yorumlar yaptıkları söyleniyor."