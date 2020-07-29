AKP'li Bostancı: Şu aşamada Twitter dışında sorun görünmüyor

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Meclis kulisindeki konuşmalarında AKP Grup Başkanı Naci Bostancı'nın sosyal medya düzenlemesine ilişkin, "Ağırlıklı olarak Türkiye’de temsilci bulundurmayı kabul ettiler. Bir tek Twitter olumlu cevap vermedi" dediğini aktardı.

Yasa ile ilgili olarak sosyal ağ sağlayıcıları ile görüşmelerin yapıldığını da belirten Bostancı, “Ağırlıklı olarak Türkiye’de temsilci bulundurmayı kabul ettiler. Bir tek Twitter olumlu cevap vermedi, orada bir sıkıntı görülüyor” dedi.

Sarıkaya, "Temsilci bulunması halinde bir kişinin hakkında çıkan olumsuz yayınları ortadan kaldırması için başvurabileceğini, 48 saat içinde de bunun kaldırılacağını da sözlerine ekledi." ifadesini kullandı.

Sarıkaya yazısında şunları kaydetti:

Sosyal ağ sağlayıcıların Rusya’da olduğu gibi bazı hükümlere uymama durumunda ne olacağı konusunda ise “Şu aşamada Twitter dışında sorun görünmüyor” demekle yetindi.

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