Sosyal medya düzenlemesinin görüşüldüğü Meclis Genel Kurulu'nda neler yaşandı?

TBMM'de görüşülen sosyal medya düzenlemesi kabul edildi. Bu kararın ardından Meclis 1 Ekim'e kadar tatile girdi. TBMM Genel Kurulu, sosyal medya teklifi için sabaha kadar çalışırken, son oylamadan önce kavga çıktı.

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HaberTürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre, HDP milletvekili Hüseyin Kaçmaz, iktidarı Kürt düşmanlığı yapmakla suçlayınca AKP sıralarından tepki geldi. Bu sırada Diyarbakır milletvekili Oya Eronat'ın sözlerinin ardından oturuma ara verildi.

Yaklaşık bir saatlik aranın ardından genel kurul tekrar açıldı. Eronat'a "kaba ve yaralayıcı sözlerinden dolayı kınama cezası" verilmesi önerildi. AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, Kaçmaz'ın konuşmasının son derece yaralayıcı olduğunu, Eronat'ın sözlerinin tepki bağlamında alınması gerektiğini söyledi. Bostancı, "Konuşmacıya söylenmedi, gizli zamire işaret ediyor. PKK'yı kastetti" dedi.

Öneri, AKP ve MHP oylarıyla öneri reddedildi. Eronat'a kınama cezası verilmedi. Bunun Üzerine genel kurulda yeniden gerginlik çıktı. AKP ve CHP milletvekilleri arasında kısa süreli arbede yaşandı, yeniden oturuma ara verildi.