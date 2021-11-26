AKP'li Birinci: Telefon numaramı, değiştirdiğim için MKYK Whatsapp grubundan otomatik olarak düştüm

Hakkında cinsel taciz iddiaları ortaya atılan parti yöneticilerinin bulunduğu AKP MKYK WhatsApp grubundan ayrıldığı öne sürülen AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Mücahit Birinci, "Telefon numaramı, bu alçakların paylaşması sonucu değiştirdiğim için MKYK Whatsapp grubundan otomatik olarak düştüm." açıklamasını yaptı.

Birinci Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sağolsun Fatih başkanımız aradı, geçmiş olsun dedi ve gruba tekrar kaydetti. Sorun şu: Bu derece basit ve teknik bir hadise Cumhuriyet Gazetesi'ne neden sızar?" ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | İsmail Saymaz: Taciz iddiasının ardından AKP'li Birinci MKYK'nın WhatsApp grubundan çıktı