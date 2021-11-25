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İsmail Saymaz: Taciz iddiasının ardından AKP'li Birinci MKYK'nın WhatsApp grubundan çıktı

25 Kasım 2021 23:40

Hakkında cinsel taciz iddiaları ortaya atılan AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Mücahit Birinci'nin parti yöneticilerinin bulunduğu WhatsApp grubundan ayrıldığı öne sürüldü.

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