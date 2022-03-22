AKP’li belediye, Meral Akşener'in afişlerinin asılmasına izin vermedi

İyi Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AKP'li Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın Akşener'in kent ziyaretine ilişkin duyurunun yer aldığı afişlerin 'yer yok' denilerek reklam panolarına yerleştirilmesine izin vermediğini söyledi.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Akşener'in 23-24 Mart'ta Kayseri'ye yapacağı ziyarete ilişkin olarak yaptığı basın açıklamasında "Her zaman olduğu gibi bir engellemeyle karşı karşıya kaldık. Genel ve yerel seçimlerde yaptıkları gibi bütün firmalara baskı yaparak buralarda Sayın Genel Başkanımızın Kayseri'ye gelişini duyurmamamıza, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı bizzat kendisinin ve AK Parti yetkililerin baskısıyla firmalar bizlere yer vermedi ve duyurmamıza engel olmaya çalıştılar" dedi.

Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre; Ataş, "Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Memduh Büyükkılıç'ı aradım kendilerine bunu söyledim hiçbir çözüm üretmedi. Üretmediği gibi daha önce de bizim bir afişimizi Türkiye'de yer alan bir projede bir saat içerisinde Kayseri'de indirtmişlerdi. Bunu da kendisinin indirttiğini daha önce de net bir şekilde söylemişti. Ben buradan kendilerini kınadığımı, Kayseri halkına şikayet ettiğimi bir kez daha sizler önünde söylüyorum" diye konuştu.