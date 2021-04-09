AKP'li belediye meclis üyesi, "taşınmazlar hunharca satılıyor, bu vebalin altında kalamam" diyerek, istifa etti!

Manisa'da Yunusemre Belediyesi'nin AKP'li Meclis Üyesi Hamza Durmuş, belediyenin taşınmazlarının "hunharca" satıldığını belirterek, "İmar ve inşaat alanındaki doğrudan teminler ve usülsüz ihaleleri içinde bulunduğum siyasi partimin görmesine ve rahatsızlıkların genel merkezin bilmesine rağmen “kol kırılır yen içinde kalır” baskısından dolayı rahatsızlığım hat safhaya ulaştı." ifadelerini kullandı. Durmuş, eleştirilerini AKP üyeliğinden istifa ettiğini açıklayarak sonlandırdı.

Manisa Yunusemre Belediye Meclisi'nin AKP'li üyesi Hamza Durmuş, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Facebook hesabı üzerinden bir açıklama yapan Durmuş, Yunusemre Belediyesi ile AKP teşkilatı arasında rant kavgası yaşandığını iddia etti. Belediyede birçok usulsüzlüğe şahit olduğunu öne süren Durmuş, açıklamasında çarpıcı iddialar ileri sürdü.

* Durmuş'un Facebook hesabı üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"Uzun yılladır AK Parti gençlik kollarında bulundum ve hizmet ettim. Bununla beraber Manisa’nın Büyükşehir olmasıyla birlikte Yunusemre ve Şehzadeler olmak üzere merkez iki ilçenin Yunusemre ilçesinde kurulduğunda ilçe yönetim kurulunun farklı birimlerimde görev aldım. Bunun ardından Yunusemre meclis üyeliğinde görev aldım.

"Usulsüz ihaleleri genel merkezin bilmesine rağmen..."

Son iki yıl belediye meclis üyeliği yaptığım dönemde seçimlerin ardından 2019 krizi ve ardından 2020 covit salgınının başlamasıyla birlikte belediyemizde son iki yıldır alınan kararlarda bölgemde bulunan taşınmazların hunharca satılması, gereksiz olan spor kulübünün çılgınca harcamaları, imar ve inşaat alanındaki doğrudan teminler ve usülsüz ihaleleri içinde bulunduğum siyasi partimin görmesine ve rahatsızlıkların genelmerkezin bilmesine rağmen “kol kırılır yen içinde kalır” baskısından dolayı rahatsızlığım hat safhaya ulaştı.

Belediye meclis üyesi olarak vermiş olduğum önergelerin ve itirazlarımın grubumda kabul görmemesi, başkanın ve idareci kısmının teşkilatla savaş içinde olması, vekillerin bu savaşa göz yumması, tabanın parti içindeki olaylardan rahatsız olması, bunun üzerimde büyük vebali olduğunun bilincindeyim.

"Usulsüzlükleri belediye başkanı ve özel kalemine ikaz ettim"

Sayın Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan’ın bu kadar mücadele etmesine rağmen Yunusemre Belediyesi'nin rantları doğrultusunda başkanın ve avarelerinin ihya olma isteği ve bu kadar usulsüzlüğü göz ardı edemeyeceğim. Gelecek nesillerin vebalinin ağırlığı altında kalmaktan sakındığım için ve bunu yüzlerce kez sorumlu olduğum teşkilatım ve bu usulsüzlüğü yapan belediye başkanı ve özelkalemini defalarca ikaz ettim.

"Rant kavgası bitmeyecek, AK Parti üyeliğinden istifa ediyorum"

Maalesef ilçemiz bir adam üzerinden gelecek nesillerin emanetini heba etmemeli. Anladığım kadarıyla teşkilat ve belediye arasındaki rant kavgasının bitmeyeceği bana ve bölgeme zarar vereceği kanaatindeyim. 08/04/2021 tarihinden itibaren mensubu olduğum siyasi partim Ak Parti üyeliğinden istifa ediyorum. Bugünden itibaren belediye meclis üyeliğimi bağımsız olarak devam ediyorum. Saygı ve sevgilerimi sunar kamuoyuna duyurulur."

Uzun yılladır Ak parti gençlik kollarında bulundum ve hizmet ettim. Bununla beraber Manisa’nın Büyükşehir olmasıyla..."

* Editörün notu: Hamza Durmuş'un yazdığı metne dokunulmadan, kullanılmıştır. Yazım hataları düzeltilmemiştir.