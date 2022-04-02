AKP'li belediye başkanının bütçe paylaşımı, AKP'li eski başkanı kızdırdı

T24 Haber Merkezi

AKP'li Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’nın görevi devraldığında belediye bütçesinin ekside olduğunu söylemesine, AKP'li eski başkan Veysel Tiryaki'den tepki geldi.

AKP'li Balcı, sosyal medyada yaptığı paylaşımda “Altındağ’da görevi devraldığımızda -53 milyon TL olan bütçemizi 2021 yılı itibariyle +18 milyon TL’ye çıkardık” dedi. Balcı'nın açıklamasına, kendisinden önce 3 dönem başkanlık yapan AKP'li Veysel Tiryaki tepki gösterdi.

Tiryaki, şu ifadeleri kullandı:

"4 yıl Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği, 3 yıldır Altındağ Belediye Başkanlığı görevini yapan birinin, bütçede yer alan 'artı ve eksi'nin ne anlama geldiğini bilmemesi kadar üzücü bir durum olamaz. Asım Balcı'nın sosyal medyada benim başkanlık dönemime atfen sözünü ettiği '2017 yılına ait eksi 24 milyon TL ve 2018 yılına ait eksi 53 milyon TL borçlanma' ifadeleri, borçlanma değildir. Altındağ Belediyesinin bankadaki kendi nakdinden karşılanarak yatırımlara harcanan paradır. Görev yaptığım 15 yıl boyunca Altındağ Belediyesi hiçbir kurum ve kuruluştan borç almamış, Belediye Meclisi'ne borçlanma yetkisi teklifi dahi götürülmemiştir. 2019 yılında görevi, borçsuz, kasasında nakit parayla devrettim. Bu söylediklerim yanlışsa, görevi teslim ettiğim tarihteki Altındağ Belediyesi'nin borçları (varsa) yayınlansın. Borçsuz belediyeyi, 3 yılda ne kadar borca soktuğu da açıklansın."