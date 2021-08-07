AKP'li belediye başkanı yardımcısı, CHP için "Bunları asmak şart" dedi!

Şanlıurfa'da Akçakale Belediye Başkan Yardımcısı Navi Çokan, CHP'yi "lanet bir parti" olarak nitelendirip "Bunları asmak şart" dedi. CHP'li Mahmut Tanal, Çokan'ın sözlerine ilişkin olarak, "Derhal gereği yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Akçakale Belediye Başkan Yardımcısı Navi Çokan, sosyal medya hesabından CHP'ye yönelik "Bu ülkeye atandığı günden beri bu ülkenin insanına dayatmacı politikasını her fırsatta sürdürmeye devam eden CHP gibi bir lanet parti yeryüzünde var mıdır? Bu sefer ciğerlerimizi hedef alan politikalar peşinde, bunları asmak şart" ifadelerini kullandı.





CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da Çokan'ın açıklamasını paylaşarak tepki gösterdi.

Tanal, "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olan Akçakale Belediye Başkan Yardımcısı Navi Çokan, partimize hakaret etmiştir, asmaktan, kesmekten bahsetmiştir. Kin ve nefret duygusuyla hareket eden, ‘CHP’lilerin asılması’ gerektiğini savunun biri devlet memuru olamaz! Derhal gereken yapılmalıdır!" dedi.

Tanal'ın açıklaması şöyle:

"Bu şahsın, Şanlıurfa Valiliği personeliyken Akçakale Belediyesi’nde nasıl başkan yardımcılığına getirildiği de açıklanmalıdır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda, devlet memurunun siyaset yapamayacağına ilişkin kesin hüküm bulunmasına rağmen Şanlıurfa Valiliği’nin emrinde memur iken Akçakale Belediye Başkanlığı bünyesinde başkan yardımcısı olarak atanan memur Navi Çokan, Türk Ceza Kanunu’nda suç olarak tanımlanan halkı kin ve düşmanlığa tahrik, aşağılama suçunu, nefret ortamının oluşturulması, tehdit, hakaret ve öldürmeye teşvik suçunu alenen işlemiştir.

Devlet memurlarının her türlü suç eylemi ve devlet memurunun kanun ile bağdaşmayan her türlü sorumluluğundan, mülki idare amiri olan ilin valisi sorumludur.

Sayın Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, sizin sorumluluk ve gözetiminizde bulunan adı geçen memur hakkında, disiplin ve eylemine uyan, TCK’da belirtilen suçlardan dolayı hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunularak, cezalandırılmasını sağlamanızı bekliyoruz."