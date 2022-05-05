AKP'li Belediye Başkanı ve Kaymakam yağmur duasına katıldı

İzmir Kiraz’da yaşanan kuraklık nedeniyle toplanan yüzlerce kişi namaz kılıp, yağmur duası yaptı. Yağmur duasına AKP’li Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar ve Kiraz Kaymakamı Onur Titiz de katıldı.

İzmir’in Kiraz ilçesinde bir süredir yağış olmaması nedeniyle toplanan yüzlerce kişi, Kutlu Başaran Mahallesinde namaz kılarak, yağmur duası yaptı.