AKP'li belediye başkanı: Çorum Belediyesi önlemler almakta hükûmetten daha ileri

Elvan Yılmaz

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, kentin tüm radyolarından ortak yayınlanan programla vatandaşlara seslenirken, "Çorum Belediyesi önlemler almakta hükümetten daha ileridir” dedi.

Programda soruları yanıtlayan Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Türkiye’de ilk korona virüs vakasının görüldüğü 11 Mart tarihinden itibaren yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgiler vererek, hiçbir kurum ayırt etmeden dezenfekte çalışması yaptıklarını, belediye olarak bu süreçte aktif rol aldıklarını söyledi.

"Hükûmetten önce önlem almıştık"

Hükümetten daha önce davranarak adımlar attıklarını iddia eden Başkan Aşgın, “Hükümetimiz daha önlemleri almadan biz onlardan önce bu önlemleri almıştık. Biz önlemleri almak noktasında hükûmetten daha ilerde davrandık” ifadelerini kullandı.

Çorum belediye başkanı Halil İbrahim Aşgın, kentte Koronavirüs tedbirleri dahilinde saat kulesini yıkatmıştı.