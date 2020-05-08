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Politika

AKP'li başkanın 'üstad' diye övdüğü Kadir Mısıroğlu için MHP'li vekilden yorum: M.Akif Ersoy'a pezevenk diyen fesli provokatörü anmak akıl tutulmasıdır

08 Mayıs 2020 10:52

Kayseri'nin AKP'li Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'nun, Türkiye ve Mustafa Kemal Atatürk'le ilgisi sarf ettiği sözlerle gündeme gelen Kadir Mısıroğlu'na 'üstad' paylaşımı yapmasına, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, "Mehmet Akif Ersoy'a bir pezevenk diyen fesli provokatörü anmak akıl tutulmasıdır" ifadeleri kullandı.

Kayseri’nin AKP’li Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Atatürk ve Cumhuriyet’e yönelik hakaretleri ile gündeme gelen Kadir Mısıroğlu’nu ölüm yıl dönümününde sosyal medya hesabından yaptığı 'üstad' paylaşımı ile andı.

https://twitter.com/HMPalancioglu/status/1257729304387031042/photo/1

AKP’li Palancıoğlu’nun Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşıma tepki gösteren MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, kişisel Facebook sayfasına "M.Akif Ersoy bir pezevenktir, Keşke Yunan galip gelseydi diyen, Her 10 Kasım’da Aziz Atatürk’e saygısızlık yapan, Liderimizin ifadesiyle “Fesli Provokatör, Fesli Münafık Kadir Mısırlıoğlu’nu anmanın tam karşılığı akıl tutulmasıdır.Bunu kesinlikle kabul etmiyoruz." ifadeleriyle AKP'li başkana tepkti gösterdi

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