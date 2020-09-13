AKP'li Bağcılar Belediyesi, 11 yıl önce İBB'ye verdiği binayı Diyanet'e tahsis etti

AKP'li Bağcılar Belediyesi, 2009'dan beri İSMEK'in merkezi olan binayı, “Diyanet Gençlik Merkezi” olarak kullanılmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul İl Müftülüğü Bağcılar İlçe Müftülüğü'ne tahsis etti.

İSMEK'in Bağcılar Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki merkezinin Diyanet'e tahsisi, 10 Eylül tarihli Bağcılar Belediye Meclisi'nde gündeme geldi. Sözcü'de yer alan habere göre, meclis gündemine gelen raporda Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul İl Müftülüğü Bağcılar İlçe Müftülüğü'nün 24 Haziran 2020 tarihli talep yazısı yer aldı.

Yazıda, Bağcılar Kazım Karabekir Mahallesi 2550 parsel sınırları içinde bulunan Kazım Karabekir Mahalle Konağı'nın; Diyanet İşleri Başkanlığı'nca başlatılan “Gençliğe Değer Projesi” kapsamında “Diyanet Gençlik Merkezi” olarak kullanılmak üzere müftülüğe tahsis edilmesi talep edildi. Mahalle konağı, mecliste oy çokluğu ile 5 yıl süreyle müftülüğe tahsis edildi.

CHP ve İYİ Parti karara “hayır” oyu kullandı. Aynı oturumda Aile Sağlığı Merkezi olarak kullanılan Yenimahalle Konağı da “Aile ve Dini Rehberlik Bürosu” olarak kullanılmak üzere oy çokluğu ile 5 yıllığına Bağcılar Müftülüğü'ne tahsis edildi.

Diynet, bütçesiyle 8 bakanlığı geride bıraktı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2020 yılı bütçesi 11.5 milyar lira. İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, AB Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçe büyüklükleri ile Diyanet'in gerisinde kaldı.

Diyanet'e bağlı en büyük organizasyonlardan biri Türkiye Diyanet Vakfı (TDV). TDV'in yayın ve matbaa alanında “TDV Yayın Matbacılık ve Ticaret İşletmesi” ile inşaat ağırlıklı projeleriyle dikkat çeken KOMAŞ adlı bir iştiraki bulunuyor.

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