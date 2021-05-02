AKP’li Altunay: 978 at kayıp

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Adalar’daki faytonlardan kurtardığı atlardan Hatay Dörtyol Belediyesi’ne gönderilen 99’unun kayıp olmasının ardında n başlayan tartışmalar devam ediyor. AKP İstanbul Çevre, Şehir ve Kültür İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay, toplamda 978 atın kayıp olduğunu öne sürdü.

Hürriyet gazetesinden Fatma Aksu’nun haberine göre, Altunay yaptığı açıklamada, “Farklı illerden toplam 1341 talep İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne ulaştı. Yozgat, Bilecik, Nevşehir, Bilecik, Kayseri gibi illere 102 at amacına uygun şekilde gönderildi. Ancak birden bire İBB Başkanı, İl Tarım Müdürlüğü’ne giderek ‘Artık sevkiyatları biz yapacağız. Şu andan itibaren sevkiyatlar durdurulmuştur, atlar bize aittir’ diye talepte bulundu. Sahiplendirilen 102 attan sonra geriye kalan 1200 atın 120 tanesinin Adalar’daki ahırlarda olduğu gözönüne alınırsa geri kalan 978 atın faili meçhul. Bazı atların telef edildiği, üzerindeki çiplerin sevkiyat öncesi çıkarıldığı, para karşılığı satıldığı yönünde iddialar var. Bugüne kadar toplam kaç tane at, nereye ve kimlere verilmiştir?” dedi.

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