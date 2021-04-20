İBB'den hibe edilen 100 atın kaybolması sonrası hakkında soruşturma başlatılan  Dörtyol Belediye Başkanı MHP'den istifa etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Hatay'ın Dörtyol Belediyesi'ne hibe edilen 100 atın kaybolması sonrası hakkında soruşturma başlatılan MHP'li Belediye Başkanı Fadıl Keskin partisinden istifa etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İstanbul BŞB’den aldığı atlar nedeniyle, Adli ve İdari Soruşturmaya muhatap olan, Hatay/Dörtyol Belediye Başkanımız Sayın Fadıl Keskin’in, partimizden istifası işleme konulmuş olup, Belediye Başkanları listemizden de düşürülmüştür" ifadesini kullandı.

100 atın teslim evraklarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden Hatay Dörtyol Belediyesi’ne bedelsiz devredilen atların her birinin değerinin 4 bin TL olduğu belirlenmiş, hibe edilen 400 bin TL değerindeki 100 attan 99’u kayıp olduğu ortaya çıkmıştı.