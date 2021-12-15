AKP’li Alpay Özalan: Cumhurbaşkanıma hakaret ettirmem, anlayacakları dil bu

Eray GÖRGÜLÜ

TBMM Genel Kurulu’nda yumruklu kavga görüntüleriyle gündeme gelen ve son olarak İçişleri Bakanlığının bütçe görüşmelerinde CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’i hedef alan AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan, “Ben Cumhurbaşkanıma hakaret ettirmem. Ben de istemem böyle olmasını, hakaret edilmediği sürece kavgaya girmem ama anlayacakları dil bu” dedi.

TBMM Genel Kurulu’nda iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında yaşanan kavgalarda ön planda yer alan ve son olarak İçişleri Bakanlığının bütçe görüşmeleri sırasında yumruklu fotoğrafıyla hafızalara kazınan AKP İzmir Milletvekili ve Meclis İdare Amiri Alpay Özalan eleştirilere yanıt verdi. T24’ün sorularını yanıtlayan Özalan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’le yaşadıkları tartışmaya ilişkin şunları söyledi:

“Beni tek arayan siyasi Erdoğan’dı”

“Canla başla mücadele eden insanlar hak ettiği övgüyü almadığı gibi küfre maruz kalıyor. Meclis'te ‘Kürdistan'a özgürlük şiarıyla iktidar olacağız’ diyen HPD'linin sözlerinin ardından ceza verilmesi için yapılan oylamada CHP, evet oyu kullanmadı. Bir de bunun üstüne terörün başını ezen İçişleri Bakanımıza, Cumhurbaşkanımıza hakaret ettiler. Biz dava adamıyız, benim Cumhurbaşkanına olan bakışım herkes gibi olmaz, daha duygusal bakarım. İngiltere'ye transfer olduğum zaman beni tek arayan siyasi Recep Tayyip Erdoğan oldu. 'Türk futbolunun önünü açacaksın, örnek olacaksın' dedi.

“Ben de istemem böyle olmasını”

Ben nasıl cumhurbaşkanıma bağlı olmayayım. Kendisine gönülden bağlıyım, Cumhurbaşkanıma hakaret ettirmem. Ben de istemem böyle olmasını, hakaret edilmediği sürece kavgaya girmem ama anlayacakları dil bu. Hukuki çerçevede diliniz sert olabilir, eleştirebilirsiniz bunu anlarım ama hakareti hiçbir şekilde kabul edemem. Beni sürekli eleştiriyorlar ama sporculuktan gelen bir disiplinim var ve Meclis'te bir tane devamsızlığım yok. Cumhurbaşkanı ile çıktığımız iki yurt dışı programı dışında, Meclis'e gelmediğim bir gün yok.”

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