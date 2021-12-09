İçişleri bütçesinde kavga çıktı: AKP’li Özalan, Özgür Özel’in üzerine yürüdü

Eray GÖRGÜLÜ

TBMM Genel Kurulu’nda İçişleri Bakanlığının bütçe görüşmelerinde milletvekilleri arasında yumruklaşmaya varan kavga yaşandı. Bakan Süleyman Soylu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’i mahkemeye vereceğini belirterek, “Hiç endişe etmeyin, geliyor gelmekte olan” dedi. Özel de, Soylu’ya dava açacağını belirterek, “Demek ki sayın bakan, çocuklarımızı uzak tutamadığı bazı kimyasallardan kendini uzak tutamıyor” ifadesini kullandı.

“Kendini alkışlatma çakallığına kapılmasın”

TBMM Genel Kurulu’nda İçişleri Bakanlığının bütçe görüşmeleri sırasında gergin anlar yaşandı. Bakan Süleyman Soylu’ya yanıt vermek üzere kürsüye gelen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Şehitleri alkışlatıyormuş gibi kendini ayakta alkışlatma çakallığına kapılmasın” ifadesini kullanınca AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Özel’in üzerine yürüdü. Diğer vekiller de araya girince tartışma büyüdü ve yumruklaşmaya varan kavga yaşandı.

“Geliyor gelmekte olan”

Bu sırada Bakan Soylu’nun da Özgür Özel’in üzerine yürüdüğü görüldü. Oturuma ara verildikten sonra kürsüye gelen Soylu, “Çok fazla bir şey söylemeyeceğim telaş etmenize gerek yok. Şahsıma hareket eden Özgür Özel’i mahkemeye vereceğim. İnşallah, hakim cezai ehliyet verir de ceza alır. Hiç endişe etmeyin, size bir şey söyleyeyim geliyor gelmekte olan” dedi.

“Kimyasallardan kendini uzak tutamıyor”

Soylu’ya yanıt veren Özel de, şunları söyledi:

“Bugüne kadar birbirimize hiç dava açmadık, bugün ne olduysa dava açmaya karar verdi. Zaman aşımına uğramamış bütün hakaretleri için ben de ona dava açacağım. Cezai ehliyeti var mı falan diyor. Demek ki sayın bakan çocuklarımızı uzak tutamadığı bazı kimyasallardan kendini uzak tutamıyor.”