AKP'li Ahmet Çamlı'dan Koronavirüs nedeniyle evde bulunanlara 'çocuk yapma' tavsiyesi; "Hayıra vesile olacaktır"

AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, yeni tip Koronavirüs'ün (Kovid-19) yayılmasına karşı evde bulunanlara sosyal medya hesabından tavsiyede bulundu.

Çamlı sosyal medya hesabından, "Reisi cumhurumuz, ileriye dönük azalma eğiliminde olan nüfus meselesiyle ilgili olarak, iştirak ettiği her nikâhta 3 çocuk meselesini hatırlatıyor, teşvik ediyordu. Şer gibi gözüken Koronavirüs istirahati bu mânâda berekete, hayıra vesile olacaktır." paylaşımında bulundu.

Çamlı, Ukrayna Devlet Başkanı'nın "Karantina altındayken nüfus artışına katkıda bulunun" çağrısını hatırlatan ve "Fikirler çalıntı" yorumunu yapan bir sosyal medya kullanıcısına "O bizden çalmıştır. Biz kaç senedir görevdeyiz, o yeni" yanıtını verdi.

Çamlı'nın da içinde bulunduğu bazı AKP'li milletvekillerinin Diyanet'i geniş katılımlı cenaze töreni yapılmaması uyarısına rağmen İstanbul Yeşil Camii Kuran Kursları İlme Hizmet Vakfı Başkanı Abdullah Ustaosmanoğlu'nun cenazesine katılmasıyla gündem oldu.

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