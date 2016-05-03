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Politika

AKP kurucusu Dengir Mir Mehmet Fırat: Yeni başbakan büyük ihtimalle Berat Albayrak olacak

AKP'den ayrılan Fırat, 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde HDP'den milletvekili seçildi

03 Mayıs 2016 09:10

AKP kurucu kadrosunda yer alan ancak şimdi HDP’de siyaset yapan Mersin milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat, AKP MKYK’sında Başbakan Ahmet Davutoğlu’ndan atama yetkisinin alınması kararını yorumladı. Fırat, Başbakanlığa Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak veya Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın getireceğini ileri sürdü. 

Fırat Haber Ajansı’na konuşan Fırat, "Abbas yolcu. Davutoğlu bundan sonraki dönemde siyasi meftadır. Yerine damat bey ya da Binali bey getirilecek" dedi.

Dengir Mir Mehmet Fırat’ın sözleri şöyle:

"Sayın Davutoğlu genel başkanlığı kaybetti. Aslına bakarsanız ayrılması lazım. Çünkü doğrudan doğruya kişiliğine yapılan ağır bir saldırı var. Ama maalesef istifa etmedi. Çünkü AKP değil, herhangi bir siyasi partide dahi böyle bir şey olmamıştır. Bir genel başkanın yetkisi bu şekilde elinden alınmamıştır. Bu şu demektir: Sana parti olarak güvenmiyoruz demektir. Ama maalesef pişkinlik bu dönemde geçer akçe.”

 

“Davutoğlu siyasi bir mevtadır artık”

 

Davutoğlu'nun kararın alındığı ilk anda görevinden ayrılması gerektiğinin altını çizen Fırat, "MKYK'nın o kararı aldığı anda bana göre hemen derhal hiç geciktirmeden onurlu bir insanın yapacağı şekilde derhal ayrılması lazımdı. Yoksa bundan sonra ki dönem siyasi bir mevtadır bana göre" diye konuştu.

 

“Büyük ihtimalle damat bey getirilecek”

 

Fırat, "AKP'de bundan sonra ne olacak?" sorusuna "Büyük bir ihtimalle damat bey (Berat Albayrak) getirilecek. Ama belki o bir süre geriye bırakılabilir. Ama yapılacak olan şey o. Ya o gelecek ya Binali bey gelecek. Birisi atanacak" yanıtını verdi. AKP'de başka bir değişim beklemediğini söyleyen Fırat, "Çünkü Tayyip Erdoğan eşittir AKP" dedi.

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