Fatih Altaylı: Davutoğlu istifa etti, Erdoğan kabul etmedi!

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Başbakan Ahmet Davutoğlu arasında yaşanan anlaşmazlıklara dair iddialar içeren 'Pelikan Dosyası'nın kim tarafından yazıldığını bildiğini, ancak delili olmadığı için söyleyemediğini öne sürdü. "Davutoğlu'nun daha önce başka bir nedenle istifasını sunduğunu" iddia eden Altaylı, "Erdoğan'ın bunu kabul etmediğini" öne sürdü.

Halk TV canlı yayınına telefonla bağlanan Altaylı, söz konusu Pelikan Dosyasını yazdığı iddia edilen Cemil Barlas ve diğer isimlerin hiç birinin o yazıyı yazacak kapasitede olmadığını belirterek "Bunu yazan kişi bir dönem Cumhurbaşkanı ile beraber çalışmış bir isim olduğunu düşünüyorum. Aklımda bir isim var ama delilim olmadığı için söyleyemiyorum. Ama cumhurbaşkanına daha önce çok yakın bir isim olduğuna eminim. Kullanılan dile baktığımız zaman zaten o ismin geçmişte kullandığı dili de andıran bir dil. İçerde olup bitenleri çok iyi biliyor" dedi.

Altaylı, söz konusu yazıların da bir anlamının olmayacağını daha önce de benzer iddiaların ortaya atıldığını ve bu iddiaların hepsinin de doğru olduğunu ancak sonuçta Erdoğan'ın istediğinin olduğunu söyledi.