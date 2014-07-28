AKP kuruculuğundan istifaya giden yol

Dengir Mir Mehmet Fırat, AKP'nin kurucularının başında geliyor. Uzun süre Erdoğan'ın 'akıl hocası' olarak anıldı. Partinin ikinci adamıyken, 2008'de görevlerinden istifa etti. 17 Aralık'tan beri de partiye yönelik eleştirilerini sertleştiriyor. Radikal, Dengir Mir Mehmet Fırat’ın AKP’den ayrılma sürecini derledi.

Dengir Mir Mehmet Fırat, 2002'de AKP'yi kurucularının önde gelen isimlerden biriydi. Partinin ağır toplarından olan ve Başbakan Tayyip Erdoğan'ın 'akıl hocası' kabul edilen Fırat, 2008'e kadar partinin 'ikinci adamı' pozisyonundaydı. Ancak o dönemde hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun Fırat hakkında ortaya attığı yolsuzluk iddialarından bir hayli yıprandığı, hem de Erdoğan'ın yine o dönem Hakkari'deki mitinginde “Tek devlet, tek bayrak, tek millet” söylemini hatırlatarak, “Buna karşı çıkanın Türkiye ’de yeri yok. Buyursun istediği yere gitsin” sözlerinden rahatsız olduğu ifade edilmişti. Bu iki süreç sonunda Fırat, partideki tüm görevlerinden istifa etti. Ve uzun süre sessizliğe büründü. Fırat bu zamana dek ne görevlerinden istifa etme nedeni hakkında net bir açıklama yaptı ne de AKP'ye yönelik eleştirilerini kamuoyu önünde dillendirdi.

Davutoğlu'nu hedef aldı

Ancak Fırat, özellikle 17 Aralık operasyonun sonrasında açıktan Erdoğan ve partisini eleştirmeye başladı. Özellikle de Dışişmeri Bakanı Ahmet Davutoğlu konusunda hayli sert açıklamalar yaptı. Fırat, CNN Türk ekranında 31 Mart seçimlerinden hemen sonra yayınlanan Aykırı Sorular programında Davutoğlu'nu doğrudan hedef aldı.

Hükümetin, Suriye politikalarını eleştiren Fırat, Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nu Başbakan Erdoğan'ı yanlış yönlendirmekle suçladı ve "Davutoğlu'nun fikirlerine katılmıyorum" dedi.

Davutoğlu'nun bir akademisyen olarak hayal kurduğunu fakat kurduğu hayallerin gerçek hayatta karşılığı olmadığını söyleyen Fırat, Davutoğlu'nun Türkiye'yi bir savaşa sürükleme tehlikesi olduğunu da dile getirdi.

'Balkon konuşması güvensizlik göstergesi'

Fırat'ın eleştirileri bununla da sınırlı kalmadı. Başbakan Erdoğan'ın balkon konuşması sırasında "Suriye ile savaş halindeyiz" ifadesi için "Umarım hatadır" yorumunu yapan Fırat, o konuşmada Erdoğan'ın Egemen Bağış ve ailesini yanına almasının ise partideki güven sorununu gösterdiğini belirtti.

Fırat, 17 Aralık'tan sonra gündeme gelen yolsuzluk iddiaları ile ilgili olarak da , "TBMM'de şu anda 4 tane fezleke var. Bunu hiçbir şekilde hasıraltı edemezsiniz" dedi.

Fırat son olarak da cumhurbaşkanlığı seçim süreciyle ilgili direkt olmasa da AKP üzerinden Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarını yoğunlaştırdı. Nitekim geçen hafta oyunu Selahattin Demirtaş'a vereceğini duyurdu.

Bugünkü istifa açıklamasında da şu sözleri dikkat çekti: "Bugüne kadar AKP'de üyeliğim devam ettiği için siyasi etiğe uyarak bazı gerçekleri ifadeden hep kaçınmıştım. Ancak bugünkü şartlardan dolayı bu manevi sorumluluğun ağır vebali olduğu kanısına vardım."