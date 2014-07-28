T24 LogoT24 Logo
Politika

AKP'nin kurucularından Dengir Mir Mehmet Fırat istifa etti

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Selahattin Demirtaş’ı destekleyeceğini açıklayan AKP'li Dengir Mir Mehmet Fırat, partisinden istifa ettiğini duyurdu

28 Temmuz 2014 16:20

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Selahattin Demirtaş’ı destekleyeceğini açıklayan AKP kurucu üyesi ve eski genel başkan yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat, partisinden istifa etti. 

Fırat, yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar Ak Parti'de üyeliğim devam ettiği için siyasi etiğe uyarak bazı gerçekleri ifadeden hep kaçınmıştım" dedi.Fırat, "Ancak bugünkü şartlardan dolayı bu manevi sorumluluğun ağır vebali olduğu kanısına vardım. Bu nedenle daha sonra detaylı gerekçesini açıklamak üzere, kurucuları arasında bulunduğum AK Parti üyeliğinden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı. Fırat, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda Selahattin Demirtaş'ı destekleyeceğini açıklamıştı.

 

ETİKETLER

akpdengir mir mehmet fıratistifacumhurbaşkanlığıselahattin demirtaş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24