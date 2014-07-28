AKP'nin kurucularından Dengir Mir Mehmet Fırat istifa etti

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Selahattin Demirtaş’ı destekleyeceğini açıklayan AKP kurucu üyesi ve eski genel başkan yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat, partisinden istifa etti.

Fırat, yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar Ak Parti'de üyeliğim devam ettiği için siyasi etiğe uyarak bazı gerçekleri ifadeden hep kaçınmıştım" dedi.Fırat, "Ancak bugünkü şartlardan dolayı bu manevi sorumluluğun ağır vebali olduğu kanısına vardım. Bu nedenle daha sonra detaylı gerekçesini açıklamak üzere, kurucuları arasında bulunduğum AK Parti üyeliğinden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı. Fırat, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda Selahattin Demirtaş'ı destekleyeceğini açıklamıştı.