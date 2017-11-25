AKP kurucularından Fatma Ünsal: Küçük ortamlarda partiyi eleştirenler var, bunun adı münafıklıktır

AKP içinde rahatsızlık olduğunu söyleyen partinin kurucularından Fatma Bostan Ünsal, parti içindeki eleştirilerle ilgili, “Bazıları küçük bir ortamda eleştiriyor; ama kamuoyu önünde övmeye devam ediyor. Bunun adı münafıklıktır” dedi.

Mezopotamya Ajansı'ndan Deniz Nazlım'a konuşan AKP kurucularından Fatma Ünsal, AKP içinde ve seçmen kitlesinde hem iç hem dış politikada yaşananlara karşı rahatsız olan bir kesim olduğunu söyledi. Bostancı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“300’den fazla milletvekili ve bakan var. Bütün bu olan bitenin yanlış olduğunu düşünenler söylemeli. Ben biliyorum, birçok insan sıkıntıda. Hatta bazıları bizden daha çok ve daha güzel eleştiriyorlar, çok ilginç! Ben onların eleştirdiği kadar güzel eleştiremiyorum; ama aynı anda eleştirdikleri şeylere övgü diziyorlar. Küçük bir ortamda eleştiriyorlar ama kamuoyu önünde övmeye devam ediyorlar. Bunun adı münafıklıktır. Ben münafıklığı, Müslümanların yanında inanıp kendi ortamında Allah’ı inkar etmesi olarak düşünürdüm. Ama öyle değil, hakikate sadakatsizliktir. Bunu şu anda görüyorum.