AKP kurucularından Ayşe Böhürler'den Sezen Aksu yorumu: Anlamsız, saçma bir gündemle Türkiye meşgul edildi

AKP kurucularından ve Yeni Şafak yazarı Ayşe Böhürler, "Şahane Bir Şey Yaşamak" isimli eski şarkısının "Binmişiz bir alâmate. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem’e..." sözleri nedeniyle Sezen Aksu’nun hedef gösterilmesini ve hakkında suç duyurusunda bulunulmasını eleştirdi.

“Edebiyata, sanata böyle bakınca o kadar çok suç duyurusu çıkar ki… Orhan Gencebay ‘Batsın Bu Dünya’ demiş…” diyen Böhürler, “Karacaoğlan, Dadaloğlu, âşıklar, şairler edebiyatçılar o kadar çok mesel çıkar ki! Ayrıca da bu şarkı müthiş bir hayat sevgisi ve yaratana bir teslimiyet içermiyor mu sizce” diye sordu.

Edebiyatın ve şiirin içinde mecazın her zaman yapıldığını yazan Böhürler, herkesin birbirini eleştirdiğini ancak suç duyurusunda bulunmadığını belirterek özetle yazısına şöyle devam etti:

"Peki, bu tartışmayla ne oldu? Bu eylem ne işe yaradı sorusuna cevaplar muhtelif… Verilen cevapları alt alta yazayım. Doğrusunu Allah bilir.

‘Olsa olsa siyasi etkileri hesaplanmış bir hareket olabilir…’

‘28 Şubat’ı başlatan olaylara benzettim, Aczimendiler olayı gibi geldi.’

‘Kutuplaşmayı artırmaya çalışıyorlar…’

‘Yeni kurulan bir dernek kendisini duyurmuş oldu. Suç duyurusu yapan avukatı herkes tanıdı.’

‘Anti dindarların nefretleri bilendi, kendilerini haklı hissettiler. Eminim bak biz demedik mi bunlar böyle…’ sözleri dile geldi.

‘Niye gençler dinden soğuyor’ bir gerekçe daha bulmuş olduk…

Geçen hafta yaşanan Enes Kara intiharının ardından tarikatlar ve dini cemaatlere ilişkin tartışmaları körükledi.

Din ve dindarların daha çok tartışılmasına vesile oldu.

Konuya nereden bakarsak bakalım suni bir gündemdi. İçselleşmesi mümkün değildi. İktidara hiç faydası yok, zararı vardı. Ama muhalefet için pek kullanışlı bir argüman oldu.

Eminim Sezen Aksu’nun şarkıları daha çok dinlenmeye başlandı. Bu gündemden sonra bu şarkının tıklanmasında artış olmuştur. Ben bile tekrar tekrar dinleyip bahsedilen kusuru bulmaya çalıştım.

Ama nereden bakarsak bakalım anlamsız, saçma bir gündemle Türkiye meşgul edildi. Umarım devamı gelmez. 28 Şubat’ın psikolojik harp taktiklerinin ruhu geri dönmez."

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