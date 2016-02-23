T24 LogoT24 Logo
Gündem

AKP kurucularından Abdüllatif Şener, referandum için yola çıkıyor

Şener, programını Twitter hesabından paylaştı

10 Mart 2017 03:32

AKP’nin kurucu isimlerinden Abdüllatif Şener, 16 Nisan’da referanduma gitmesi planlanan anayasa değişikliği için yola çıkıyor. AKP’nin iktidar olduğu 58 ve 59’uncu dönemlerde bakanlık görevlerini üstlenen Şener, referandumda “Hayır” sonucunun çıkması için çalışacak.

Şener’in Twitter hesabında “Hayırlı programlarım” diyerek paylaştığı mesaj şöyle:

ETİKETLER

abdüllatif şenerakpkurucureferandumhayır
","articleSection":"Gündem","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2017-03-10T03:32:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/akp-kurucularindan-abdullatif-sener-referandum-icin-yola-cikiyor,392909","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/akp-kurucularindan-abdullatif-sener-referandum-icin-yola-cikiyor,392909"}]

İlgili Haberler

Gül ve Arınç AKP'nin kurucuları arasında neden yok, kimler listeden çıkarıldı?

AKP'nin kuruluşunda yer alan 74 isimden 13'ü kurucular listesinden çıkarıldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24