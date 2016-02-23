AKP kurucularından Abdüllatif Şener, referandum için yola çıkıyor

AKP’nin kurucu isimlerinden Abdüllatif Şener, 16 Nisan’da referanduma gitmesi planlanan anayasa değişikliği için yola çıkıyor. AKP’nin iktidar olduğu 58 ve 59’uncu dönemlerde bakanlık görevlerini üstlenen Şener, referandumda “Hayır” sonucunun çıkması için çalışacak.

Şener’in Twitter hesabında “Hayırlı programlarım” diyerek paylaştığı mesaj şöyle: