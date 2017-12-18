AKP kurucularından Abdüllatif Şener: İktidar kendini din yerine koymaya başladı!

Eski Başbakan Yardımcısı ve AKP'nin kurucularından Abdüllatif Şener, sosyal medya hesabından AKP'ye yönelik eleştirilerde bulundu. Şener, "İktidar nedense kendisini vatan, millet, devlet hatta din yerine koymaya başladı" diyerek, "Her eleştiri yapanı, ihanetle suçluyor" ifadesini kullandı.

"Siyasi bir parti, vatan da millet de, devlet de din de değildir" sözlerini paylaşan eski Başbakan Yardımcısı Şener, "İktidarı eleştirmek vatana, millete, devlete ve dine saygının bir gereğidir" dedi.

Şener Twitter'dan şu tweet'i attı: