AKP kurmaylarından "Suriye ile normalleşme" açıklaması: Konu, ülkemizdeki Suriyelilerin huzurla geri dönebilmeleri...

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’deki 1 milyon Suriyelinin ülkelerine "gönüllü dönüşüyle" ilgili hazırlık yapıldığını açıklamasının ardından Türkiye’nin yeni Suriye politikası şekillenmeye başladı. AKP kurmayları, parti içinde yapılan değerlendirmelerde son dönemde yaşanan hayat pahalılığının da etkisiyle Suriyelilerle ilgili özellikle büyükşehirlerde ciddi bir rahatsızlığın ortaya çıktığına dikkat çekti.

Erdoğan'ın "Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve onurlu geri dönüşleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" açıklamasının ardından siyaset kulislerinde Erdoğan’ın "Suriye ile yeni dönem" mesajı verdiği konuşulmaya başlandı.

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre; AKP içinde yapılan değerlendirmelerde, hayat pahalılığı sorunu ile birlikte Suriyelilerle ilgili özellikle büyükşehirlerde ciddi bir rahatsızlığın ortaya çıktığına işaret edilirken, Suriyeli sığınmacı sorununun "gönüllü" çözümü ile ilgili bundan sonraki süreçte peyderpey adımların atılacağı belirtiliyor. Burada yapılan vurgunun ise "popülist söylemden uzak, insani bir geri dönüş" olduğu ifade ediliyor. AKP içindeki pek çok ismin, "kontrolsüz göç akınının" Türkiye’nin demografik yapısında değişikliklere neden olabileceği endişesini dillendirdiği de belirtiliyor.

Parti içindeki toplantılarda öne çıkan en çarpıcı başlıklardan birisi ise Türkiye’nin Mısır, İsrail, Ermenistan, BAE, Suudi Arabistan gibi ülkelerle başlattığı normalleşme sürecinin önümüzdeki günlerde Suriye ile de başlayabileceği yönündeki değerlendirmeler. AKP kurmayları, "Konuya Esad ile normalleşme, barışma gibi bakmamak lazım. Türkiye ile Suriye ilişkisi olarak bakmak lazım. Konu ülkemizdeki Suriyelilerin sulh içinde huzurla ülkelerine dönebilmeleridir" yorumunu yapıyor.

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