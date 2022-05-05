Sabah gazetesi: 1 milyon Suriyeli eve dönüyor, 100 bin briket ev yapılacak, sanayi sitesi, çarşı gibi ticaret alanları kurulacak

Sabah gazetesi, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 'gönüllü dönüş projesi'nde 8 aşamalı planın devreye sokulacağını, Suriye'deki bazı bölgelerde yeni yerleşim alanları inşa edileceğini, küçük sanayi sitesi, dükkan, çarşı gibi ticaret alanları kurulacağını manşetine taşıdı. Gazetenin haberinde, söz konusu proje için ulusal ve uluslararası fonlardan destek isteneceği de yer aldı.

Tayyip Erdoğan'ın "Ülkemizde misafir ettiğimiz 1 milyon Suriyeli kardeşimizin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak hazırlıklar içindeyiz" projesiyle ilgili Sabah gazetesinin haberinde, 100 bin briket ev yapımı planlandığı Azez, Cerablus, El Bab, Resulayn gibi bölgelere 1 milyon Suriyeli'nin yerleştirileceği bilgisine yer verildi.

Sabah gazetesinin, "İşte Suriyelilerin 8 aşamalı eve dönüş uygulaması" haberine göre;

AFAD koordinesinde Kızılay, İHH gibi STK'lar; küçük sanayi sitesi, dükkân, çarşı gibi ticaret alanlar kuracak, okul, hastane, cami başta olmak üzere alt ve üstyapı inşa edilecek.

Suriyelilerin meslek sahibi olabilmesi için meslek edindirme kursları ve mikro krediler, üretim yapan atölyeler kurulacak.

Proje için Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği dahil ulusal ve uluslararası fonlardan destek istenecek.