AKP kulisleri: Gökçek istifa etti ama soğumaya bırakıldı

TBMM, 1 Ekim açılışının ardından bugün 4 siyasi partinin gurup toplantısıyla oldukça hareketlendi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’le ilgili iddialar Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan Başkanlığında toplanan iktidar partisinin de önemli bir gündem maddesi oldu.

AKP kulislerinden gelen iddialara göre, AKP’nin son MKYK toplantısında Ankara, Bursa, Balıkesir, Niğde ve Nevşehir olmak üzere 5 ilin belediye başkanları masaya yatırıldı. Bu belediye başkanlarının istifası istendi. Ancak, bu istifaların peş peşe değil zaman içinde açıklanması görüşü benimsendi. AKP kulislerindeki bilgilere göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek’in durumu da bu nedenle soğutulmaya bırakıldı.

‘Yolsuzluk’ ilk sırada mı?

Kulislerde, AKP Genel Merkezi’nin son yaptırdığı kamuoyu yoklamaları ve anket çalışmalarının sonuçlarına ilişkin yorumlar da dikkat çekti. “Türkiye’nin en büyük sorunun ne olduğu” sorusunun da ele alındığı araştırmaların sonuçlarında ‘yolsuzluk’ seçeneğinin üst sıralara taşınmasının belediyelere neşter vurulmasında etkili olduğu belirtiliyor. AKP kulislerinde bu operasyonların devam edeceğine yönelik söylemler dikkat çekiyor.

Kahraman’la yola devam mı?

AKP’de Kasım ayının ilk haftasında yapılacak TBMM Başkanlığı’ndan komisyon üyelerine kadar yapılacak seçimler için bir yarış görülmüyor. Ancak, adı Meclis Başkanlığı için geçen eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nun teklif edilse de böyle bir görevi kabul etmeyeceği söyleniyor. Yine Başkanlık için adı geçen eski bakan Nabi Avcı ve birçok isim de öne çıkmıyor. Kulislerde, İsmail Kahman’la yola devam edileceği belirtilirken henüz genel başkan Erdoğan’dan bu görevler için bir işaret gelmediği bilgileri var.