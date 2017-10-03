Erdoğan'dan Gökçek için sürpriz 'istifa' açıklaması

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in istifasının istendiği yolundaki iddiaya ilişkin olarak açıklama yaptı. Erdoğan, "Şu an böyle bir şey yok, ama olmayacağı anlamına gelmez" diye konuştu.

Partisinin grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Herhangi bir birim; partimizin belediye başkanları olur, il başkanları olur vesaire... Bu süreç içerisinde bu tür gelişmeler olur. Ama şu anda böyle bir şey önümüzde yok. Ama bundan sonra da olmayacağı anlamına kesinlikle gelmez. Çünkü bir değişimi dönüşümü biz seçime kadar yaşıyoruz, yaşayacağız ve o metal yorgunluğu dediğim konu, tüm bunları kapsayan bir konuydu."

Ne olmuştu?

Erdoğan'ın, genel başkanlığını yürüttüğü AKP'ye yönelttiği "metal yorgunluğu" eleştirileri sonrası partide çok sayıda il ve ilçe teşkilatı yöneticisi istifa etmişti.

Kadir Topbaş, 13 yıldır sürdürdüğü İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden 22 Eylül'de ayrılmıştı. Topbaş, konuya ilişkin açıklamasında "Her şey affedilebilir, ama adam yerine konmamak asla" ifadesine yer vermişti.

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, "Hakkımdaki dedikodular, partime zarar veriyor" diyerek görevini bıraktığını duyurmuştu.

Son olarak Erdoğan’ın, Melih Gökçek, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan ve Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver’in istifasını istediği öne sürülmüştü.