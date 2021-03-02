AKP kongrelerinin yapıldığı iller, vaka sayısının en çok arttığı şehirler oldu!

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İşte şu salonun hali… Bakın bir kongre yapıyoruz, salgının olduğu bir dönemde kongre yapıyoruz ve Rize'de salon lebaleb dolu" ifadelerini kullandığı AKP kongrelerinin yapıldığı iller, haftalık vaka sayısının en çok arttığı şehirler olarak göze çarptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Kabine toplantısının ardından corona virüsüyle mücadele kapsamında alınan kararları duyurdu. Erdoğan’ın yeni kontrollü normalleşme sürecini açıklamasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ilin haftalık vaka sayısını gösteren haritayı paylaştı.

Sözcü gazetesinden Taşkın Su'yun haberine göre; Bakan Koca, "Her hafta açıkladığımız illerimizde 100 bin nüfusa düşen haftalık toplam vaka sayısının güncel haritasını ilan ettik" dedi. Güncel haritaya göre haftalık ortalama vaka sayısı İstanbul’da 68.23’ten 89.90’a, İzmir'de 42.67'den 53.42'ye ve Ankara'da 35.39'dan 39.84'e yükseldi. 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısı 228.4’ten 301.76’ya çıkan Ordu ilk sırada yer aldı.

AKP kongrelerinin yapıldığı Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Tokat, Osmaniye, Balıkesir, Aksaray, Konya, Sakarya, İstanbul, Bolu, Zonguldak, Niğde, İzmir, Malatya, Eskişehir, Ankara, Manisa ve Tunceli‘deki artış dikkati çekti.

AKP kongrelerinin yapıldığı iller ve tarihler

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bazılarına bizzat katıldığı AKP gençlik, kadın ve ilk kongrelerinin yapıldığı tarihler ve iller şöyle:

8 Şubat: Bayburt, Giresun, Niğde, Zonguldak

10 Şubat: Balıkesir, Tokat, Osmaniye, Tunceli

12 Şubat: Ankara, Konya, Şanlıurfa, Trabzon, Adana, Erzurum, İstanbul, Malatya, Mardin, Sakarya, Van

15 Şubat: Rize, Aksaray, Eskişehir, Konya

16 Şubat: Trabzon

17 Şubat: Ankara, Ordu, Şanlıurfa

19 Şubat: Adana, Hakkari, İstanbul, Manisa, Malatya, Şanlıurfa, Tokat

22 Şubat: İzmir, Hakkari, Nevşehir

23 Şubat: Ağrı, Ardahan, Bolu, Diyarbakır, Hatay

24 Şubat: İstanbul.