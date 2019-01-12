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Politika

AKP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tahir Büyükakın kimdir?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, partisinin Kocaeli belediye başkan adaylarını açıkladı

12 Ocak 2019 19:01

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, partisinin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayının eski  Bilecik Valisi Tahir Büyükakın olduğunu açıkladı.

Tahir Büyükakın kimdir?

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde 1969'da dünyaya gelen Tahir  Büyükakın, Derince Turgut Reis İlkokulu, İzmit İmam Hatip Lisesi ve İzmit  Endüstri Meslek Lisesi’ndeki eğitiminin ardından, İstanbul Üniversitesi Siyasal  Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü´nden 1992 yılında mezun oldu.

Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat  Bölümü´nde 1993'te araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlayan Büyükakın,  yüksek lisans ve doktora çalışmalarını sırasıyla 1995 ve 2001 yıllarında İstanbul  Üniversitesi'nde tamamladı. Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler  Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Politikası Anabilim Dalı Yrd. Doç. kadrosuna  2002'de atanan Büyükakın, 2007 yılında bölüm başkan yardımcılığı görevine  getirildi. "Makro iktisat" bilim alanındaki çalışmalarıyla 2013 yılında doçent  unvanını alan Büyükakın'ın ekonomik krizler ve istikrar politikaları alanında da  çalışmaları bulunuyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne 2005-2007 yılları arasında  danışmanlık yapan Büyükakın, Büyükşehir Belediyesi ve Su Kanal İdaresinin  Stratejik Planını hazırladı. Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde  2007'den 2014'e kadar genel sekreter yardımcısı olarak çalıştı. Daha sonra aynı  belediyede genel sekreter olan Tahir Büyükakın, 21 Haziran 2017’de Bilecik Valisi  olarak atandı.

İyi derecede İngilizce bilen Tahir Büyükakın, evli ve 3 çocuk  babasıdır.

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