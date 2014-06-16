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Politika

'AKP kimi aday gösterirse, milletimiz onu seçecektir'

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, çatı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu'nu, MHP tabanının destekleyebileceğini ancak CHP içinde aleyhine çalışacak isimler olacağını söyledi

16 Haziran 2014 23:21

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası bir açıklama yapan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, Irak hükümetinin, IŞİD tarafından rehin alınan konsolosluk görevlilerini korumadığını ileri dile getirdi.

Bülent Arınç'ın konuşmasının satır başları şöyle: “Bakanlar Kurulu’nun ana gündemi Irak’ta yaşanan gelişmelerdir. Konsolosluk personelimiz örgüt tarafından enterne edilmiş olarak beklemektedir. Bu durumun çözülmesine dair konular görüşüldü.”


'Şu an iyi haber verecek değilim'


“Bu olaylar sadece Irak’ı ilgilendirmiyor. Irak’ı aşabilecek bu olaylarla ilgili arkadaşlarımız düşüncelerini ifade ettiler. 49 konsolosluk görevlimiz ve 37 şoför yurttaşımızın bir an önce ailelerine kavuşmaları ana gündem maddemizdi. Şu an iyi, hayırlı bir haber verecek değilim ama her an bunu bekliyoruz. Çalışmalarımız sürüyor. Bazen ABD, bazen BM, bazen Irak Bölgesel Yönetimi yetkilileri de dahil görüşmelerimiz sürüyor. Bu görüşmeler olumlu bir yöne doğru evrilmektedir. Halkımız şundan emin olsun, inşallah yakında bu vatandaşlarımızın sağ salim yurtlarına döndüklerini göreceğiz.”


'Basına sansür getirmek değil'



“Basından sorumlu başbakan yardımcısı olarak basına sansür getirmek değil ama bu örgütün nasıl bir örgüt olduğunu hepimiz artık biliyoruz, onları tahrik edebilecek açıklamalardan hepimizin sakınması gerektiğini şahsi bir hassasiyet olarak dile getirmek istiyorum. Konsolosluk görevlilerimizin nerede olduğuyla ilgili haberlerin çıkması işimizi zorlaştırabilir. Biz işimizin kolaylaşmasını istiyoruz. Bizim hem konsolosluk görevlilerimizle hem de şoförlerimizle irtibatımız var. Amacımız onların sağ salim yurtlarına dönmesidir.”


“Irak Türkmen Cephesi üyeleri akıllı insanlardır. Onlar Türkiye’den silahlı güç istemenin mümkün olmayacağını sizden de bizden de daha iyi bilirler. İstedikleri diğer güçlerin de IŞİD’e karşı kendileriyle birlikte hareket etmesi ve silahlanmalıdır. Bizim de Türkmen kardeşlerimizden şey aralarındaki mezhep farklılıklarını bir kenara bırakıp ortak hareket etmelidir.”

“Mesele IŞİD olmaktan çıkmıştır. Başbakanımızın da endişesi bu yöndedir. Mezhep savaşı olmuştur. Oradaki gruplar bunun temellerini atıyorlar.”

"AK Parti Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacaktır. Ak Parti kimi aday gösterirse milletimiz onu seçecektir. İhsanoğlu’nu tanıyorum. Bir bilim adamıdır, Kahire’de doğmuştur ama aslen Yozgatlı bir aileye mensuptur. Bahçeli ve Kılıçdaroğlu kapı kapı dolaştılar, binde bir oy alan partilere bile gittiler. Sonunda iki partimiz bir isim üzerinde anlaşmış gibi görünüyor. Peki ya diğer partiler? MHP’de bu şahıs ile ilgili itiraz yok ama CHP’de saygı sınırlarını da aşabilen tepkiler var. MHP tabanı bu şahsı destekleyebilir ama CHP tabanında aleyhine çalışabilecek isimler bile olacaktır. Aday olarak bu kesinleşecekse en az 20 milletvekilinin bu kişiyi aday olarak göstermesi gerekir ve kendisinin de bunu kabul etmesi gerekir. Sayın İhsanoğlu’nun bu durumdan sevinçli olduğu görülmektedir.”

 

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