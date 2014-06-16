Ekmeleddin İhsanoğlu ismine CHP milletvekilleri ne dedi?

CHP ve MHP'nin "çatı adayı olarak açıklanan Ekmeleddin İhsanoğlu'na CHP içinden ilk tepkiler gelmeye başladı. Ömer Faruk Loğoğlu, Faik Tunay gibi isimler İhsanoğlu'na destek verirken, Adnan Keskin, Nur Serter, Melda Onur sert tepki gösterdi.

CHP'li milletvekili Melda Onur, Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'nin uzlaştığı çatı adayı Prof. Ekmeleddin İhsanoğlu hakkında tepki göstererek "Trollendik" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Loğoğlu ise Twitter üzerinden yaptığı değerlendirmede, "Ekmeleddin İhsanoğlu- Türkiye'nin seçkin bir evladı. İyi yetişmiş, birikimli, başarılı bir insan. Güzel bir gelişme. Hayırlı olsun. İhsanoğlu, halkı kucaklayacak, halkın kucaklayacağı bir Cumhurbaşkanı olacak. Cumhuriyet ilkelerine sadık, Cumhurbaşkanı yemininin hakkını verecek bir Cumhurbaşkanı" ifadelerine yer verdi.

Aysel Alp'ın Hürriyet'te yer alan haberine göre, en sert tepki İstanbul Milletvekili Nur Serter'den geldi. Serter, "Son derece üzgün ve utanç içindeyim. CHP'nin bağrına bir hançer saplandı. Arkadaşlarla ne yapacağımızı değerlendireceğiz" dedi.

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İslam Örgütü eski başkanı Ekmeleddin İhsanoğlu'nun adaylığı CHP'nin 'sağa açılma'sının bir devamı; şimdi 'siyasal İslam'a da açılma' devri. Sol, demokrat, çağdaş CHP'lilerin yapması gereken bence bir aday çıkarmaktır, CHP 'Ilımlı İslam'ın Partisi' olamaz, sol bir parti olmalıyız!" ifadelerini kullandı.

CHP Denizli Miletvekili Adnan Keskin, "Cumhuriyet Halk Partisi kurullar tarafından kurallara uygun olarak yönetilir!Başı bozukluk ve keyfilik CHP de yöntem şekli olamaz! Cumhurbaşkanlığı aday açıklamasında PM yetkisi gasp edilmiştir" ifadelerini kullandı.

CHP'nin bağrına hançer saplandı. utanç içindeyim

İhsanoğlu'nun adaylığını ilişkin konuşan Serter, "Böyle bir adayın gösterilmiş olmasından CHP milletvekili olarak son derece üzgünüm ve utan içindeyim. CHP, 90 yılı aşkın süredir devam eden mücadelesini, ilkelerini, ideolojisini bir kenara atmış ve ortak aday olarak ileri sürmüş olduğu bu ismi, başbakanla aynı kulvarda koşan bu insanı aday göstererek yarışa girmiştir. Ben 90 yıllık mücadelenin sıfırlandığını ve CHP'nin bağrına bir hançerin saplandığını düşünüyorum. Son derece üzüntülüyüm. Bu adayı gerçek CHP'lilerin Atatürk'e Atatürk ilkelerine ve Altı Ok'a gönül vermiş olanların içlerine sindirmelerinin mümkün olmadığını da çok açık olarak biliyorum" diye konuştu.

Serter, bunun yanlış bir mücadele yöntemi olduğunu savunarak, "Muhalefetin kendi ilkelerini sıfırlayarak bir mücadele içine girmesi, kendi ilkeleri doğrultusunda güçlü bir muhalefet yapamamış olmasının da bir kanıtıdır. Bu tercihi yapanların tercihini yeniden değerlendirmelerini diliyorum. Bu şartlar altında bir başarıya ulaşmanın mümkün olmadığını da görüyorum" dedi.



Bu durumda cumhurbaşkanlığı seçimlerinde siz ne yapacaksınız, sorumuza Serter, "Bizi de çok zor durumda bıraktılar. CHP'ye gönül vermiş insanların şu anda içleri kan ağlıyor. Bu kadarını bu yönetimden beklemiyorduk. Arkadaşlarla oturup bir değerlendirme yapacağız" dedi.

Özkes: Hayırlı olsun

CHP İstanbul Milletvekili ve eski müftü İhsan Özkes ise "Ne diyeyim, hayırlı olsun. İsmi geçenlerden biri değildi, beklenmedik bir isim oldu" demekle yetindi.

Parti Meclisi Üyesi ve Ankara Milletvekili Gökhan Günaydın, Twitter'da, "Yağmur'dan kaçınmak için bu çatının altına girilmez; bu çatı şakır şakır akar" diye yazdı. İstanbul Milletvekili Melda Onur ise "Tamam arkadaşlar, kabul trollendik. Uzlaşı toplantısında talep edilen profile uymuyor" dedi.

Günaydın: Bu çatı şakır şakır akar

Yerel seçimin ardından Genel Başkan Yardımcılığı koltuğundan alınan CHP Ankara Milletvekili ve PM üyesi Gökhan Günaydın, Twitter'da "Yağmurdan kaçınmak için bu çatının altına girilmez; bu çatı şakır şakır akar" diyerek tepki gösterdi.

Trollendik!

CHP İstanbul Milletvekili Melda Onur, bugün Kemal Kılıçdaroğlu ve Devlet Bahçeli'nin açıkladığı 'çatı adayı' Ekmeleddin İhsanoğlu hakkında Twitter'da görüşlerini paylaştı.

Önce "İhsanoğlu toplantıda konuşulan profile uymuyor" diyen Onur, açıklama yapıldıktan sonra "Arkadaşlar kabul, trollendik!" diye yazdı.

TOPLU CEVAP: Ekmeleddin Ihsanoğlu adaylığı konusunda hiç bilgim yok. Ama son katıldığım uzlaşı toplantısında talep edilen profile uymuyor. — Melda Onur (@meldaonur) 16 Haziran 2014

Tamam arkadaşlar, kabul trollendik... Ama çatı adayını ilk kez duyunca vekil dediğin de bir bocalar... Daha da yazmam :/ — Melda Onur (@meldaonur) 16 Haziran 2014

O halde ben Milletvekillerine grupta yapılan ankette yazdığım aday isimlerimi açıklayabilirim artık: 1-Sami Selçuk 2-Altan Öymen — Melda Onur (@meldaonur) 16 Haziran 2014

'Kimse kimseyi beğenmek zorunda değil'

CHP İstanbul Milletvekili Faik Tunay, "Kimse kimseyi beğenmek zorunda değil, herkes eleştirebilir buna saygım sonsuz, aday doğrudur, yanlıştır bu başka bir konu,ama Sayın İhsanoğlu'nun kariyerini,altyapısını sorgulamak kimsenin haddi değil, ne garip bir ülkeyiz hayatında kitap okumamış tipler,Edirne Sınırının ötesine geçememiş tipler eleştiriyor, millet sececek sorun nedir? Beğenirse oy verir, beğenmezse oy vermez, karar milletin" şeklinde konuştu.