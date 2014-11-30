'AKP, kendi bürokratlarını savunamayacağı için KİT Komisyonu toplantısını iptal etti'

CHP Adana Milletvekili, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu(KİT) üyesi Turgay Develi, KİT Komisyonu toplantısının iptal edilmesine ilişkin "AKP ilk defa kendi döneminde kendi bürokratlarını savunamayacağı için, komisyon toplantısını iptal etti" dedi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu(TTK)'nun 2011-2012 yılı hesaplarının AKP'lilerin de desteği ile komisyonda ibra edilmediğine dikkat çeken Develi, Atatürk Orman Çiftliği'nin (AOÇ) görüşüleceği son toplantıya AKP'lilerin katılmadıklarını hatırlattı ve " Biliyorlar ki kaçtıkları Atatürk Orman Çiftliği’yle Toprak Mahsulleri Ofisi’nde yaptıklarının hesabını veremeyeceklerdi. Komisyonda ele alınacak Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nde savcının res’en açtığı 27 yolsuzluk, suistimâl ve görevi kötüye kullanma davası tartışılacaktı, 3. Köprü gündeme getirilecekti" diye konuştu.

Develi, KİT Komisyonu'nun gündeminde TRT, TÜRKSAT, Ziraat Bankası ve iştirakleri, PTT, TKİ, Eximbank, TİGEM, Şeker kurumu ve Şeker fabrikaları, TEDAŞ, TEİAŞ, TPAO'nun beklediğini söyledi.

'Yolsuzluktan sıkıştılar'

Develi, "AKP iktidarı, KİT komisyonunda ortaya çıkardığımız yolsuzluk dosyaları nedeniyle sıkıştığı köşeden boynunu uzatamaz hale geldi" dedi. KİT’leri denetleyen Sayıştay müfettişlerinin ‘soruşturma ve teftiş’ taleplerini Anayasa’nın 165. Maddesine açıkça aykırı olmasına rağmen genelge göndererek engellemeye çalışıldığına dikkat çeken Develi, "AKP’liler biliyordu ki, ‘turpun büyüğü heybede’,’ Genel Kurul çalışmalarının yoğunluğunu’ bahane ederek toplantıları toptan ertelediler" dedi.

Üçüncü köprü tartışılacaktı

Böyle bir uygulama TBMM tarihinde ilk defa yaşandı. AKP ilk defa kendi döneminde kendi bürokratlarını savunamayacağı için, komisyon toplantısını iptal etti.

Üstelik, Genel Kurul çalışmalarının yoğunluğunu bahane ettiler ama Plan- Bütçe çalışmaları tamamlandı, KİT dışındaki bütün komisyonlar da çalışıyor. Biliyorlar ki kaçtıkları AOÇ ile TMO’da yaptıklarının hesabını veremeyeceklerdi. Komisyonda ele alınacak DHMİ’de savcının res’en açtığı 27 yolsuzluk, suiistimal ve görevi kötüye kullanma davası tartışılacaktı, 3. Köprü gündeme getirilecekti.

TRT, TÜRKSAT, Ziraat Bankası ve iştirakleri, PTT, TKİ, Eximbank, TİGEM, Şeker kurumu ve Şeker fabrikaları, TEDAŞ, TEİAŞ, TPAO gibi KİT’lerdeki yüzlerce dosya tartışılacak ve gerçekler milletimizin değerlendirmesine sunulacaktı.