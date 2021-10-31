AKP Kastamonu İl Başkanı, Erdoğan posterli 29 Ekim kutlamasını savundu: Sindireceksiniz

Kastamonu’daki 29 Ekim kutlamasında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın posterinin açılmasına gösterilen tepkilere, Kastamonu AKP İl Başkanı Doğan Ünlü, “İçinize sindireceksiniz” cevabını verdi.

Valiliğin düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamasında Jandarma Komando Eğitim Alayı Komutanlığı’nın gösterisinde askerlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın posterinin açmasına muhalefet partileri tepki göstermişti.

AKP’li Ünlü, tepkilere şöyle cevap verdi:

"Erdoğan bu ülkenin cumhurbaşkanı ve başkomutanıdır"

"Siz isteseniz de istemeseniz de, kabul etseniz de etmeseniz de Recep Tayyip Erdoğan bu ülkenin cumhurbaşkanı ve başkomutanıdır. Önce bunu kabul edecek ve içinize sindireceksiniz. İstediğiniz kadar atın tutun. Hangi yolu denerseniz deneyin fark etmeyecek. Bu ülkenin 2023 ve 2053 hedeflerine giden kutlu yolunu tıkayamayacaksınız. Başaramayacaksınız.”

"Boğazınıza takılmasın"

Ünlü,“Şunu bilin ki cumhurbaşkanımız, büyük lokmadır. Adını ağzına alırken dikkat edin ki, boğazınıza takılmasın” ifadeleriyle bitirdiği açıklamasında şu sözlere yer verdi:

“Türk düşmanı ülkelerin, iç karışıklığa sebebiyet veren terör örgütlerinin, dernek ve vakıf adı altında bağımsızlığımıza göz diken hain topluluklarının bayrak ve flamarından rahatsız olmayanların, bu ülkenin cumhurbaşkanı ve askerin başkomutanının fotoğraflarından rahatsızlık duymasının ne anlama geldiği yorumunu, aziz milletimize ve kıymetli vatandaşlarımıza bırakıyorum. Bu ülkeyi bölmeyi, insanlarımızı kutuplaştırmayı, gençlerimizin beyinlerini yıkamayı ve bu büyük milletin aydınlığa çıkan yolda verdiği mücadeleyi kimse engelleyemeyecek ve bu yükselişin önünü kesmeyi başaramayacaksınız.”

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