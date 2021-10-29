Kastamonu’daki 29 Ekim töreninde askerlerden Erdoğan fotoğraflı kutlama

Kastamonu’da valilikçe organize edilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98’nci yıldönümü resmi kutlama programında Jandarma Komando Eğitim Alayı Komutanlığı’nca gerçekleştirilen askeri gösteride komando askerler Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın posterini açtı.

CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Erdoğan'ın fotoğrafının açılmasına tepki gösterek, "Partili Cumhurbaşkanı’nın posterinin şov için askerlerimizin elini tutuşturulması hadsizliktir” dedi.

Kutlama programına, Kastamonu Valisi Avni Çakır, CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, AKP Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Garnizon Komutanı Yücel Ercan, AKP İl Başkanı Doğan Ünlü, CHP İl Başkanı Hikmet Erbilgin, MHP İl Başkanı Emin Çınar, İyi Parti İl Başkanı Mehmet Çıvgın’ın yanı sıra gaziler ve diğer protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

"Cumhuriyet’i kuranlara saygısızlıktır”

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi kutlama programında partili cumhurbaşkanının posterinin açılmasının hadsizlik olduğunu belirtti.

Milletvekili Hasan Baltacı törende yaşanan bu görüntüyle ilgili, “Bayram millettin, vali devletindir. Bu ülkenin kurucusu ve ebedi Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür. Partili Cumhurbaşkanı’nın posterinin şov için askerlerimizin elini tutuşturulması hadsizliktir” diye konuştu.

Baltacı, “Sabah valilik tarafından Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir tören yapıldı, biz de katıldık. O törende ne yazık ki askerimize bir poster açtırıldı. O askerin eline hele de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanının posterini verip de burada açtırmak bu halka, Cumhuriyet’i kuranlara saygısızlıktır” değerlendirmesini yaptı.

CHP Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin, “Milli bayramlarımız şov alanı değildir. Bugün Akp Genel Başkanının posterinin askerimizin eline tutuşturulması doğru olmamıştır." ifadeleriyle duruma tepki gösterdi.