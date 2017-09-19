AKP Karabük İl Başkanı Saylar istifa etti

AKP Karabük İl Başkanı Timurçin Saylar istifa etti. Saylar, düzenlediği basın toplantısında, yeni atanacak il başkanının kendi ekibini kurması için görevi bıraktığını açıkladı.

Saylar, AKP Karabük İl Başkanlığı’nda 6’ncı olağan kongre sürecinin başladığını, genel merkez, milletvekilleri ile yaptıkları görüşmeler sonucunda kongrede aday olmama kararı aldığını söyledi.

Kongre süreci bitmeden böyle bir karar aldığını ifade ederek şöyle konuştu:

“Göreve geldiğimiz 14 Haziran 2014 tarihinden bugüne kadar 3 yıl 3 aydır yürüttüğümüz il başkanlığı görevinde bu görevin emanet olduğu bilinci ile çalışmalarımızı yürüttük. Neticede tüm bu görevler birer nöbettir. Günü geldiğinde bu nöbeti, bu bayrağı teslim etmenin gerekliliğine inanıyorum.

Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi esasen AK Parti çatısı altında ülkeye ve millete hizmet etmek için bir ünvan ve makama ihtiyaç yoktur.”