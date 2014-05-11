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Politika

AKP kampında çipli kartla yakın takip

AKP'nin Afyonkarahisar'daki kampında güvenlik önlemleri dikkati çekti. Gazeteciler de dahil olmak üzere herkese çipli kart dağıtıldı, kartı olmayanlar otele alınmadı

11 Mayıs 2014 19:29

AKP’nin 22’nci İstişare ve Değerlendirme Toplantısı Afyonkarahisar’daki NG Güral Termal Otel'de yapıldı. Kampta çipli kartlarla güvenlik önlemlerinin alınması dikkat çekti. Otelin çevresinde özel barikatlar kurularak kuş uçurtulmadı. AKP’nin verdiği kartlar dışında otelin içine girişe kesinlikle izin verilmedi.

Abdullah Karakuş’un Milliyet’te yer alan haberine göre, gazetecilere akreditasyon kartlarının yanı sıra bir de çipli kart dağıtıldı. Bu çipli kartların ayrıca korumalara, görevlilere ve otel personeline de dağıtıldığı belirtildi. Kişiye özel dağıtılan isimli bu kartlarla o kişinin otel içinde nerede olduğu adım adım takip edildi. Gitmemesi gereken bir yere gittiği anda da hemen korumaların devreye girerek çıkaracağı belirtildi. Başbakanlık kaynakları çipli bu kartların milletvekillerine dağıtılmadığını dile getirdi. Çipli kart uygulamasının, başarılı olması halinde, AKP’nin önümüzdeki programlarında da kullanılacağı öğrenildi.

 

Metin kalp krizi geçirdi

 

Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin, kampta kalp krizi geçirdi. Edinilen bilgiye göre, Metin, toplantı için geldiği Afyonkarahisar’da sabah 08.00 sularında rahatsızlanmasının ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede ilk müdahalesi yapılan Metin, daha sonra ambulansla Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Ahmet Necdet Sezer Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi. Metin’e, kardiyoloji kliniğinde anjiyo yapıldığı öğrenildi.

Başbakan Tayyip Erdoğan, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Afyonkarahisar Valisi İrfan Balkanlıoğlu ve bazı milletvekilleri de hastaneye gelerek bilgi aldı.        

 

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