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Politika

AKP kampa girdi; gündemde Cumhurbaşkanlığı seçimleri var

Başbakan Erdoğan’ın başkanlık edeceği iki günlük kampın gündemi yoğun. En önemli başlık ağustos ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri olacak

10 Mayıs 2014 11:39

Başbakan Tayyip Erdoğan milletvekilleriyle istişare toplantılarından 22'ncisini Afyon'da yapacak. Pek çok konu başlığının ele alınacağı toplantıların ana gündemi cumhurbaşkanlığı seçim süreci olacak.

Hükümet - Gülen cemaati kavgası AKP’ye kamp yerini değiştirtti. Yıllardır Kızılcahamam’daki Fethullah Gülen cemaatinin bankası olarak bilinen Bank Asya’ya ait Asya Termal Tesisleri’nde gerçekleştirilen kampın 22'ncisi bu kez Afyonkarahisar’da yapılıyor. 13 yıl önce kuruluş toplantılarını da bu ilde yapan AKP, kamp için Güral Afyon Termal Tesisleri’ni tercih etti. Milletvekilleri yer yokluğu nedeniyle yan yana iki otelde konaklayacak.

Didem Özel Tümer’in Al JazeeraTürk’teki haberine göre, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık edeceği iki günlük kampın gündemi yoğun. En önemli başlık ağustos ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri olacak. Erdoğan’ın bir süre önce başlattığı istişare sürecinin en önemli ayaklarından biri gerçekleşecek.

Daha önce milletvekilleri, belediye başkanları, Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri ve parti delegeleriyle bir araya gelecek Erdoğan, AK Parti’nin cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki adayını açıklamadan önceki son büyük istişareyi yapmış olacak.

 

Açılış bugün

 

Milletvekillerinin 9 Mayıs Cuma günü öğleden sonra gelmeye başladığı Afyon kampına, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın bugün öğle saatlerine doğru katılması bekleniyor. Sabahtan Erdoğan’ın Danıştay’ın kuruluş yıldönümü etkinliğine katılması planlanıyor.

Kampın ikinci gününde dört isim, beş konuda kamp katılımcılarını bilgilendirecek. Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şentop hem cumhurbaşkanlığı seçimleri hem de 2015 genel seçimi hakkında bilgi verecek.

İçişleri Bakanı Efkan Alâ, çözüm süreci ve Başbakan Erdoğan’ın devlet içinde örgütlendiğini belirttiği 'paralel yapı’ ile ilgili son bilgileri aktaracak.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da, ‘paralel yapıya’ karşı alınan ve alınacak önlemler hakkındaki hukuki süreci anlatacak. Ekonomi konusunda ise Ekonomik İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş sunum yapacak.

 

İkinci günün gündemi

 

Kampın ikinci gününde Başbakan Erdoğan’ın başkanlık edeceği açık uçlu bir toplantı yapılacak. 25 Aralık’ta yapılan kabine değişikliği ile göreve gelen bakanlar bakanlık faaliyetleriyle ilgili sunum yapacak.

Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler, Aile ve Sosyal  Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, AB Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Gençlik ve Spor Bakanı Çağatay Kılıç, Ulaştırma Bakanı Lütfü Elvan, İçişleri Bakanı Efkan Alâ sunumlarının ardından kampa katılanların sorularını yanıtlayacak.

 

Arınç ve çalışan milletvekilleri yok

 

Kampa katılamayan isimler de var. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç geçirdiği safra kesesi ameliyatı nedeniyle bu yılki kampta yer almayacak. 1 Haziran’da yerel seçimlerin yenileneceği Yalova ve Ağrı milletvekilleri ildeki seçim çalışmaları nedeniyle kampa gelemiyor.

 

Yoğun güvenlik önlemleri alındı

 

Şehrin genelinde ancak özellikle kampın yapılacağı iki otelin çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. İki otelin arasına yerleştirilen mobil bir araç üzerinde bulunan beş, altı kamera ile sürekli kayıt yapılıyor.

Basın mensupları için hazırlanan küçük merkez ve otele giriş çıkış noktalarına portatif bariyerler yerleştirildi.

Otellerin çatılarında da özel harekat polisleri sürekli nöbet tutuyor. Tüm konukların kalacağı odaların tek tek güvenlik kontrolünden geçirildiği öğrenildi. Bu arada güvenli internet kullanımı için otelin kablosuz ağı yerine Başbakanlık kablosuz güvenli internet ağı kurdu.

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