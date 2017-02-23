"AKP, kampanyada Kürtçe şarkı da kullanacak, Başbakan'ın önüne gelen ankette 'evet' oylarının oranı yüzde 53"

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, anayasa değişikliği referandumuna ilişkin yürütülen "Evet" kampanyasıyla ilgili olarak kulis yazdı. "En son veriler Başbakan Binali Yıldırım’ın başkanlığında yapılan MYK’da ele alındı. Üç sonuç var, üçünde de evetler önde. Ama öyle büyük bir kopuş yok" diyen Selvi, "Kararsızlar dağıtıldığı takdirde evet oyları en az yüzde 53.8, en fazla yüzde 54.5 görünüyor" ifadesini kullandı.

Abdulkadir Selvi'nin "Evet-hayır oranları ve kampanya müziği" başlığıyla yayımlanan (23 Şubat 2017) yazısı şöyle:

11 Şubat SETA’nın düzenlediği cumhurbaşkanlığı sistemi sempozyumu:

“Hayır diyenlere bakıyoruz; HDP, PKK, FETÖ...”



19 Şubat Adıyaman:



“Sadece AK Parti, MHP değil, CHP ve HDP’li kardeşlerim de ‘Evet’ desin.”



22 Şubat Ankara:



“Gerek AK Parti gerek MHP tabanı gerek Cumhuriyet Halk Partisi tabanı, oraya gönül vermiş olanlar ve hatta HDP’ye gönül vermiş olan tüm vatandaşlarıma sesleniyorum; gelin bu büyük tarihi reformda bir konsolidasyona gidelim ve böylece 16 Nisan’da birliği, beraberliği, bütünlüğüyle güçlü Türkiye’nin, lider bir Türkiye’nin, müreffeh bir Türkiye’nin sistem noktasında temel taşlarını yerli yerine koyalım.”



Yukarıdaki sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ait. Cumhurbaşkanı’nın üslubundaki değişimi yansıtması açısından önemli.



Hayır diyenleri terör örgütleriyle aynı safta gösteren dil gitti, onun yerine kucaklayıcı tarz geldi.



Kamuoyu araştırmalarında, “15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tutumunu nasıl buluyorsunuz?” sorusuna halkımızın yüzde 95’i, “Doğru buluyorum” yanıtını vermişti. Bu da gösteriyor ki, halkımız Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her zaman kucaklayıcı olmasını bekliyor.



AK Parti yanlışlarından hemen geri dönüş yapmasını bilen bir parti. Kampanyanın başında yanlışın fark edilip, hayır diyenlere sıcak mesajların gönderilmesi yararlı oldu.

Kararsızlar azalıyor

Referandum iklimine girdikçe kararsızların oranı azalıyor.



İlk başlarda kararsızların oranı yüksekti. Hem partilerin tabanında kararsızlar vardı hem de partilerden bağımsız olanlar arasında. O nedenle sonucu kararsızlar belirleyecek deniliyordu.



Kararsızların oranı yüzde 17’ye geriledi. Bir kısmının sandığa gitmemesi bekleniyor.



Referandum olmasına rağmen araştırmalar katılımın yüzde 85-90 arasında olacağını gösteriyor. Bizde seçimlere ilgi yüksek ancak referanduma katılım oranı düşük. 2010 referandumunda yüzde 73.71, 2007’de ise bu oran yüzde 67.49’du. 16 Nisan’da katılımın yüksek olması bekleniyor. Halkımız sistem değişikliğine duyarsız değil.

Evet ve hayırlar ne durumda?

Peki oranlar ne gösteriyor?



En son veriler Başbakan Binali Yıldırım’ın başkanlığında yapılan MYK’da ele alındı. Üç sonuç var, üçünde de evetler önde. Ama öyle büyük bir kopuş yok.



Kararsızlar dağıtıldığı takdirde evet oyları en az yüzde 53.8, en fazla yüzde 54.5 görünüyor.



Kararsızlar dağıtıldığında evet-hayır oranı şöyle:



Yüzde 53.8 evet, yüzde 46.2 hayır.

Yüzde 54 evet, yüzde 46 hayır.

Yüzde 54.5 evet, yüzde 45.5 hayır.



AK Parti kampanyalarında kadınlar önemli bir yer tutuyor. Referandum kampanyasında kadınlara ve gençlere ayrı bir özen gösterilecek.



Gençler denilince 18 yaş gündeme geliyor ama AK Parti 18-25 aralığını hedef alıyor. Referandumda kullanılacak müzikler seçilirken gençler için ayrı çalışmalar yapıldı.





MÜZİĞİN GÜCÜ

Başbakan Binali Yıldırım 25 Şubat Cumartesi günü açıklayacak.



İlk olarak Aksaray’daki açılışta çalınan müzik kabul görmedi. Yeni besteler yapıldı. İddialı ve çok çeşitli bir referandum müziği geliyor.



AK Parti, meydanlarda halkımızı evet demeye halk müziği ile davet edecek. Gençler için rock tarzında düzenlemeler yapıldı ama henüz karar verilmediği söyleniyor.



Kitleleri etkilemekte müziğin gücü tartışılmaz. 18 yaş değişikliğinin yer aldığı ve bu kadar çok gencin oy kullanacağı referandumda keşke rock müziğini kullansalar.



Rock’ı tam bilemiyorum ama Kürtçe müzik olacak. Hatta dinleyenler Kürtçe müziğin Türkçeden daha etkili olduğunu söylüyor.



Referandum olur da 15 Temmuz’suz olur mu?



15 Temmuz’u unutma ve unutturma. Cumhurbaşkanı Erdoğan, referandumu 15 Temmuz’da halkın ortaya koyduğu iradenin sistem haline dönüştürülmesi olarak görüyor.



Ancak 15 Temmuz sadece söylemde olmayacak. 15 Temmuz müzik olarak da meydanlarda olacak. Referandumda meydanlar şenlenecek.