AKP, kadına karşı şiddet ve sağlık çalışanları hakkındaki düzenlemeyi Meclis'e sundu: Kadına ve sağlıkçıya şiddet katalog suç sayılacak

T24 Haber Merkezi

Kadına yönelik şiddetin önlenmesine ve sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.



AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Kadına karşı şiddetin engellenmesi ve sağlık çalışanlarının özlük haklarını düzenleyen yasa teklifimizi Meclis Başkanlığı'na bugün vereceğiz" açıklamasını yapmıştı.

AKP'li Turan, Meclis'te yaptığı basın açıklamasında, "Kadına karşı şiddetin engellenmesi amaçlayan ve sağlık çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen kanun teklifimiz ile huzurlarınızdayız. Teklif, kadın cinayetlerinde iyi hal indiriminin kaldırılmasından ısrarlı takipin suç sayılmasına kadar; sağlık çalışanlarımızın özlük haklarından tazminat güvencesine kadar pek çok önemli düzenleme içeriyor. Dün imzaya açılan kanun teklifimizi Meclis Başkanlığı'na vereceğiz. Haftaya komisyonda görüşülmesini ümit ediyoruz. Komisyonun kabulu halinde de bir sonraki hafta Genel Kurul'da görüşmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.

Turan, tüm partilerden süreçte pozitif yaklaşım beklediğini söyledi.

Düzenlemede neler var?

Söz konusu düzenlemede takdiri indirim nedenleri belli konularla sınırlandırılıyor.



Düzenlemeyle; takdiri indirim nedeni olarak; failin geçmişi, sosyal ilişkileri, filden sonraki ve yargılama sürecindeki pişmanlığını gösteren davranışları, cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri göz önünde bulundurulabilecek.



Failin pişmanlık içermeyen davranışları, takdiri indirim nedeni olarak kabul edilmeyecek,

Failin salt indirim almaya yönelik (kılık ve kıyafetine özen göstermesi, takım elbise giymesi, kravat takması vb.) duruşmadaki şekli tutum ve davranışları, takdiri indirim nedeni olarak dikkate alınmayacak,



Takdiri indirim uygulanması halinde ise gerekçeleri kararda mutlaka gösterilecek.

Kadın cinayeti ve şiddette suçlar artırılıyor

Düzenlemeyle, aşağıki suçların kadına karşı işlenmesi halinde cezası artırılacak:

Kasten öldürme (ceza müebbet iken ağırlaştırılmış müebbet hapse çıkarılmaktadır).

Kasten yaralama (cezanın alt sınırı 4 aydan, 6 ay hapse çıkarılmaktadır).

Tehdit (cezanın alt sınırı 6 aydan, 9 ay hapse çıkarılmaktadır).

İşkence (cezanın alt sınırı 3 yıldan, 5 yıl hapse çıkarılmaktadır).

Eziyet (cezanın alt sınırı 2 yıldan, 2 yıl 6 ay hapse çıkarılmaktadır).

Ayrıca, kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi suçunun konusunun sağlık hizmeti olması halinde, verilecek cezanın 1/6 oranına kadar artırılacağı kabul edilecek.

Israrlı takip suçu

Israrlı takip fiilleri, müstakil suç olarak düzenlenerek; ısrarlı şekilde; fiziken takip etmek, haberleşme ve iletişim araçlarını, bilişim sistemlerini veya üçüncü kişileri kullanarak temas kurmaya çalışmak, fiillerinin, mağdurda ciddi bir huzursuzluk oluşmasına ya da mağdurun kendisinin veya yakınlarından birinin güvenliğinden endişe duymasına neden olması hali suç olarak kabul edilecek.

Suçun temel cezası, 6 aydan 2 yıla kadar hapis olarak belirlenecek.

Israrlı takip suçunun; çocuğa ya da ayrılık kararı verilen veya boşanılan eşe karşı işlenmesi,

Mağdurun okulunu, işyerini, konutunu değiştirmesine ya da okulunu veya işini bırakmasına neden olması, hakkında uzaklaştırma kararı verilen fail tarafından işlenmesi, nitelikli hal olarak düzenlenecek ve ceza 1 yıldan 3 yıla kadar hapis olarak belirlenecek.

Kadına ve sağlıkçıya şiddet katalog suç sayılacak

- Kadına karşı işlenen kasten yaralama suçu,



- Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten yaralama veya canavarca hisle işlenen suçlar,



- Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçu,



tutuklama nedeni varsayılan katalog suçlar arasına alınacak.



Şiddete uğrayan kaydınlar için avukat görevlendirilecek



Vekili bulunmayan şiddete uğrayan kadınlara istemleri halinde, baro tarafından ücretsiz olarak avukat görevlendirilmesi sağlayancak. Bu kapsamda; kasten yaralama (madde 86), ısrarlı takip (madde 123/A), işkence (madde 94), eziyet (madde 96), çocukların cinsel istismarı (madde 103), suçlarında avukat görevlendirilecek.



Sağlık çalışanları hakkında yürütülen soruşturmalar



Düzenlemeyle, hem kamu kurum ve kuruluşlarında, hem de özel sağlık kurum ve kuruluşları ile vakıf üniversitelerinde görev yapan sağlık çalışanları hakkında, sağlık mesleğinin icrası kapsamında yaptıkları muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle soruşturma yapılabilmesi Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Mesleki Sorumluluk Kurulunun iznine bağlanacak.



Kamu kurum ve kuruluşları ile Devlet üniversitelerinde görev yapan sağlık çalışanlarının sağlık mesleğinin icrası kapsamında yaptıkları muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalarından kaynaklı zararların tazmini için açılan davalar sonucunda devlet tarafından ödenen tazminatın ilgilisine rücusu bakımından Mesleki Sorumluluk Kuruluna yetki verilecek ve bu kurulun yapacağı değerlendirme sonucunda rücusuna karar verilen miktar bakımından ilgili sağlık çalışanına dönülmesi sağlanacak.

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