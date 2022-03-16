Adalet Bakanı Bozdağ: İyi hal indirimi, infiale yol açıyor, bazı kararlar benim de vicdanımı rahatsız ediyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Türk Ceza Kanunu'nda 'iyi hal' diye halk arasında bilinen takdiri indirim sebeplerinin uygulanması, toplumumuzda infiale yol açmaktadır. Zaman zaman ortaya çıkan hadiseler ve bu hadiseler nedeniyle verilen kararlar insanımızın vicdanını sızlatmaktadır. Adalet bakanı olarak bu kararlar benim de vicdanımı rahatsız etmektedir" dedi.

Bozdağ, TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu Başkanı Öznur Çalık ve komisyon üyelerini kabul etti. Bozdağ, kadına yönelik şiddetle mücadelenin bakanlığın birinci ve değişmez gündemi olduğunu belirterek, "Sadece bazı yasaların değiştirilmesiyle o meselede mesafe alamayacağımızı bizzat yaşayarak gördük. Uygulamanın da yasal değişikliklerle uyumlu olması ve cezaların caydırıcılığının toplumun bütün kesimleri tarafından fark edilmesi son derece önemli. O nedenle de yargı görevi yapan hakim, savcı ve avukatlarımıza bu anlamda büyük görevler düşüyor. Sadece kanunlar bu meseleyi çözmeye yetmez. Uygulayıcıların da kanunlarda yansıyan iradeyi kararlarına yansıtması son derece önemlidir" diye konuştu.

Bakan Bozdağ, iyi hal indiriminin kaldırılmasına yönelik çalışmalarla ilgili de şu ifadeleri kullandı:

"Türk Ceza Kanunu'nda 'iyi hal' diye halk arasında bilinen takdiri indirim sebeplerinin uygulanması toplumumuzda infiale yol açmaktadır. Zaman zaman ortaya çıkan hadiseler ve bu hadiseler nedeniyle verilen kararlar insanımızın vicdanını sızlatmaktadır. Adalet bakanı olarak bu kararlar benim de vicdanımı rahatsız etmektedir. Elbette bu konuda ortaya çıkan kararlara dair bizim de söyleyeceğimiz sözler olacaktır; çünkü daha iyiyi, daha doğruyu aramak hepimizin hakkıdır. Bu çerçevede dün de bir karar çıktı. İlk derece mahkemesi tarafından verilmiş bir kararda iyi hal indirimi uygulanmış, daha sonra bu iyi hal indirimi de Yargıtay tarafından 'yerinde' görülerek onanmış. Burada bu yanlışı düzeltecek Yargıtay'dır, ilgili ceza dairesidir. Birisi daha önce kız kardeşini öldürüyor, daha sonra da boşandığı eşini öldürüyor ve iyi hal indiriminden yararlanıyor. Yargıtay'ın burada iyi hal indirimini değerlendirmesi lazım; burada iyi hal indirimi hakikaten de uygulanır mı uygulanmaz mı?"

Ziyarette Komisyon Başkanı Öznur Çalık, kadına yönelik şiddetle ilgili hazırladıkları raporu Bakan Bozdağ'a verdi. Çalık, "Raporumuzda 17 ana başlık altında tespit ve çözüm önerilerimizi raporumuza derç ettik. Bunlardan en önemlilerden bir tanesi özellikle mevzuattaki değişikliklerimiz ki tespit ve önerilerimizde şiddet uygulayanın rehabilitasyonundan şiddet mağdurunun desteklenmesine, ailemizin güçlenmesine, kadınımızın güçlenmesine kadar birçok tespit ve önerimiz var" değerlendirmesini yaptı. (DHA)