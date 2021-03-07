AKP Kadın Kolları Başkanı değişiyor

T24 Haber Merkezi

Dünya Kadınlar Günü olan 8 Mart'ta Ankara'da düzenlenecek AKP Kadın Kolları Kongresi'nde yeni başkan adayının Ayşe Keşir olacağı açıklandı.

2015 yılından bu yana AKP Kadın Kolları Başkanı olan Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam'ın yerine Düzce Milletvekili Ayşe Keşir'in aday gösterilmesi kararlaştırıldı.

Haberi AKP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir Twitter hesabından duyurdu.

Kandemir paylaşımında "8 Mart Pazartesi günü gerçekleştireceğimiz 6.Olağan Genel Merkez Kadın Kolları Kongremizde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Düzce Milletvekilimiz Ayşe Keşir hanım adayımız olarak belirlenmiştir. Görevi devredecek olan Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız, Ankara Milletvekilimiz Lütfiye Selva Çam hanıma bugüne kadar göstermiş olduğu emek ve gayretleri için teşekkür ediyorum. Partimize hayırlı olsun" dedi.