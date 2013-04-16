AKP ile MHP, Bahçeli'ye soruşturma açılması için anlaştı!

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin koalisyon hükümetinde olduğu döneme ilişkin araştırma komisyonu kurulacağını açıklaması üzerine bugün grup toplantılarında da bu konu konuşuldu. Devlet Bahçeli, Başbakan Erdoğan’a seslenerek, “Dokunulmazlığımı süratle kaldırmalı ve hemen araştırma komisyonu kurdurmalıdır” diyerek seslendi. Başbakan Erdoğan da Bahçeli’ye “Madem ki hodri meydan dedin, bununla ilgili çalışmalar başlar” diye karşılık verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

Başbakan Erdoğan, araştırma komisyonu kurarak MHP'nin koalisyon ortağı olduğu dönemde batan bankaların 246 milyar lira kayba neden olduğunu, o dönemi inceleteceklerini söylemesi üzerine Bahçeli, Erdoğan'a yanıt verdi.

MHP Lideri, “Başbakan dik duruşumuzu kırmak için her yolu deneyecektir. Sayın Başbakan senden korkan senin gibi olsun. Zimmetçilere, yandaşlara eyvallahımız yok. Başbakan elinden geleni ardına koymamalı. Nasıl olsa Meclis çoğunluğu elindedir. Veremeyeceğimiz hiçbir hesabımız yoktur” dedi.

Erdoğan: Mademki hodri meydan dedin, çalışmalar başlar

Başbakan Erdoğan partisinin grup toplantısında, Bahçeli’nin “Dokunulmazlığımı süratle kaldırmalı ve hemen araştırma komisyonu kurdurmalıdır” sözleri üzerine, “Madem ki hodri meydan dedin, bununla ilgili çalışmalar başlar” diye karşılık verdi.

Başbakan Erdoğan, partisinin grup toplantısında Devlet Bahçeli’nin koalisyon dönemine ilişkin araştırma komisyonu kurulmasına değindi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye yüklenen Erdoğan şunları söyledi:

“Milliyetçilik devletin kasasını boşatmak değildir. Milliyetçilik, milliyetçiyim diyenlerin boşalttığı devlet kasasını doldurmaktır. Milliyetçiyim diyenler milli bankamız Merkez Bankası'nın kasasını bize 27.5 milyar dolarla teslim ettiler. Şu anda Merkez Bankası'nın döviz rezervi 127 milyar dolarla tarihi zirveye çıktı. Bahçeli hakaret ettin, çık da şunları söyle. Hodri meydan dedin. Bütün bu hesabı ortaya çıkaracağız, millete takdim edeceğim. Sen gittin IMF'ye borçlandın. Önümüzdeki ay son taksiti ödeyerek IMF'yle borç ilişkisi bitmiş oluyor. O hükümetin olduğuna göre sen de mesulsün. Biz yalanı ortaya koymak durumundayız. Mademki hodri meydan dedin, bununla ilgili çalışmalar başlar.”

Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da seslenen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kılıçdaroğlu bizim tarihi bilmediğimizi söyledi. Biz CHP tarihini de, cumhuriyet tarihini de iyi biliriz. Bu kürsüden de başka kürsüden de Dersim hakkında, demokrasi hakkında defalarca tarih dersi verdik. Hani bir şarkı var yı, mazi kalbimde bir yaradır. Mazi Kılıçdaroğlu'nun kalbinde yara olduğu için verdiğimiz tarih derslerini bir türlü öğrenemedi. Kılıçdaroğlu'nun tarih karnesi Dersim tarihi sıfır, CHP tarihi sıfır, demokrasi tarihi sıfır, İstanbul şehir tarihi sıfır, futbol tarihi sıfır, Lefter'i kaleye geçirecek kadar sıfır, Türkiye tarihi yıldızlı sıfır. Suriye'nin başkenti Şam'ı son aylarda ziyaret ettiler, gözleri de kapalı olduğu için Selahattin Eyyübi türbesini görmediler, öğrenemediler. Bu partinin bizi tarih bilmemekle itham ediyor. Biz tarihi iyi biliriz, ibret de alırız.”