AKP ile MHP arasındaki gerilim ‘kayıkçı kavgası' mı; gözler, liderlerin grup toplantısında

24 Haziran seçimlerine birlikte giren ve bu iş birliğini Mart ayında yapılması planlanan yerel seçimlerde de sürdürmesi beklenen AKP ile MHP arasındaki çatlak Meclis kulislerinin de ana gündem maddesi oldu.

AKP kanadı, emeklilikte yaşa takılanlar ile af konusunda karşıt tutumunu sürdürürken, Cumhur İttifakı’nı oluşturduğu ortağı MHP’nin Danıştay’ın ‘Andımız’ kararına sahip çıkmasıyla şaşırmış görünürken kulisler, taraflar arasındaki bu tartışmanın gerçekliğini sorguluyor.

Muhalefet, iki parti arasında olan bitene temkinli yaklaşırken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ‘Andımız’ konusundaki çıkışını samimi buluyor. Ancak, ‘Bu kayıkçı kavgası’ diyenler de dikkat çekiyor. Bu yorumu yapanlar, yerel seçimler öncesinde iki partinin de tabanlarını canlı tutmak için siyasi kimlik kozunu kullanmaya başladıklarını savunuyor. Bu nedenle de “danışıklı bir dövüş bu olan biten. Kısa bir süre sonra bunlar unutulur ve Cumhur İttifakı hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam eder” yorumunda bulunuyorlar.

Muhalefeti oyalama taktikleri

Kulislerde, AKP ve MHP arasındaki son gelişmeleri “muhalefeti oyalama taktiği” olarak yorumlayanlar da bulunuyor. Bu yorumcular, “yerel seçim takvimi yaklaştıkça ‘Millet İttifakı’nın yeni formüllerle öyle ya da böyle işbirliği yapmasının önüne geçmek isteyen Cumhur ittifakı bu tür yollara başvuruyor” görüşünü belirtiyor.

Öte yandan TBMM kulislerinde gözler yarın liderlerin yarın gurup toplantılarında verecekleri mesajlara çevrildi. AKP, CHP, MHP, HDP ve İYİ Parti genel başkanlarının kamuoyuna anlatacakları merak ediliyor.