AKP ile İnce arasında siyasi bir hesap mı var?

24 Haziran sandıklarından çıkan seçim sonuçlarının muhalefet cephesindeki artçı sarsıntıları devam ediyor. Kulislerde konuşulan konulardan biri de, MYK toplantısından sonra açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun aralarındaki gerilime işaret ettiği cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile AKP arasındaki ‘yakınlaşma’.

AKP Sözcüsü Mahir Ünal’ın, elde ettiği seçim zaferi sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutlayan İnce için "CHP’nin doğal lideri haline gelmiştir" değerlendirmesinde bulunması, kulislerde 'maksatlı iltifat' olarak yorumlandı. Ünal'ın sözleri, bazı isimler tarafından da 'CHP’nin içine karıştırma manevrası' olarak değerlendirildi. Kulislerde, AKP ile ‘yakınlaşma’ adımının İnce tarafından atıldığı konuşulurken, Cumhurbaşkanı'na açılan tebrik telefonunun AKP kanadında 'koz' olarak algılandığı belirtiliyor. AKP’nin 9 ay sonra yapılacak yerel seçimler öncesinde İnce üzerinden parti içi tartışmayı sıcak tutmak istediğine işaret ediliyor.

Kılıçdaroğlu ve İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tebrik edip etmeme konusunda ters düşmüştü. İnce, pazartesi akşamı Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etmiş; CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise bugün parti genel merkezinde yaptığı açıklamada, konuyla ilgili olarak, "Demokrasiye inanmayan bir insan tebrik edilemez. Tek adam rejimini savunan tebrik edilemez. Nesini tebrik edeceğim. Bir genel başkan olarak mahkemelere hakim tayin ediyorsa onu mu tebrik edeceğim. Bir diktatörün nesini kutlayacağım ben” yorumunda bulunmuştu.

Muharrem İnce ile AKP arasında 'flört' iddialarına sebep olan gelişmeler şunlar:

-CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayarak 24 Haziran seçim sonuçlarından dolayı tebrik etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Twitter hesabından ''CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayarak 24 Haziran seçim sonuçlarından dolayı tebrik etti'' şeklinde paylaşım yapıldı.

-CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan 'ın kazandığını kabul etti. FOX TV'den gazeteci İsmail Küçükkaya'ya açıklama yapan İnce, "Erdoğan'ın kazandığını kabul ediyorum" dedi.

-Cumhurbaşkanlığı seçiminden yüzde 30 oy alarak ikinci çıkan İnce, pazartesi günü yaptığı basın toplantısında da, "Seçimin sonucunu da kabul ediyorum. Yarışta karşıdakini kutlayamıyorsanız yarışa girmeyeceksiniz. Arada 10 milyon fark var. Kaçtığımız yok, tehdit edildiğimiz yok" diye konuştu.

-AKP Sözcüsü Ünal ise katıldığı televizyon programlarında İnce’ye ilişkin şunları söyledi:

"Muharrem İnce'nin bugünkü tavrını takdir etmek lazım. Kullandığı cümle önemli. 'Başkalarının yenilgileri üzerine başarı inşa edemezsiniz'dedi. Sayın Cumhurbaşkanımız Muharrem İnce'nin bu sözünü çok değerli bulduğunu söyledi. Ben de Muharrem İnce'nin bu sözünü çok değerli bulduğumu söyleyeyim."

"Muharrem İnce 40 yılın sonunda yüzde 30 psikolojik barajını aşmış bir cumhurbaşkanı adayı olarak şu anda CHP'nin doğal lideri haline gelmiştir. Sayın Muharrem İnce'nin kendi partisinin çok üstünde bir oy alması, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti liderliğini tartışmalı hale getirmiştir."