AKP ile BDP 'türbanda' anlaştı

"Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri" maddesinin ele alındığı Anayasa Yazım Komisyonu'nun dünkü toplantısında ilk tartışma madde başlığıyla ilgili yaşandı.



Dört parti, madde başlığında anlaşamazken AKP, memur-işçi ayrımının kaldırılması amacıyla "Çalışanlar" ifadesinin metinde yer almasını istedi. Diğer partiler; kamu personelinin nitelikleri, meslekte yükselmeleri, görev ve yetkileri, hakları, yükümlülükleri ve özlük haklarının kanunla düzenlenmesi konusunda uzlaştı.



Liyakat’te anlaştılar



Radikal'de yer alan habere göre; AKP ve BDP, kanun hazırlanırken sadece "liyakat" ilkesinin esas alınması konusunda anlaştı. Tartışma daha önce gündeme geldiğinde Anayasa hukukçuları "liyakat" ilkesinin kamu personelinin başörtüsü ile çalışmasına olanak sağlayacağını vurgulamıştı. Yeni Anayasa'nın "Temel Hak Özgürlükler" başlığı tartışılırken, "Kamu Hizmetine Girme Hakkı" maddesinde de konu gündeme gelmiş, AKP, "Hizmete alınmada liyakat dışında hiçbir şart aranmaz" ifadesini önermişti. Ancak, diğer üye partilerin itirazı üzerine öneri metne girmemişti.