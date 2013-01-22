AKP'den kamu çalışanlarına başörtüsü önerisi

Yeni anayasa için çalışmalarını sürdüren TBMM Uzlaşma Komisyonu’nun aldığı karar uyarınca dört parti yeni anayasanın “idare” bölümüne ilişkin önerilerini TBMM Başkanlığı’na sundu.

Vatan gazetesinden Şebnem Hoşgörün haberine göre, AKP'nin Başkanlık sistemine vurgu yaptığı önerilerin özeti şöyle:

Kamuda türban serbestisi

"Kamu idaresinin genel esasları”nı belirlerken, mevcut anayasadan farklı olarak, “Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde ayrımcılık yapılamaz” hükmüne yer verildi. AKP, iktidarının ilk döneminde Meclis’ten geçirdiği “Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun”da da benzer bir hükme yer vermiş ancak hüküm Cumhurbaşkanı Sezer tarafından “kamu çalışanları için türban yasağının kalmasın amaçladığı” gerekçesiyle veto edilmişti.

Mahalli idare yetkileri

Öneride mahalli idarelerin yetkilerini artıracak hükme de yer verildi. Öneri metninde mevcut anayasada yer almayan “Mahalli idareler kanunda belirtilen ve münhasıran başka bir kamu idaresine verilmeyen kamu hizmetlerini yerine getirmeye yetkilidir” ifadesi yer aldı.

G.Kurmay bakanlığa bağlı

AKP Genelkurmay Başkanlığı’nı Milli Savunma Bakanlığı’na bağlama projesini de yeni anayasa ile hayata geçirmeyi planlıyor. AKP önerisine göre Genelkurmay, Milli Savunma’ya bağlı olarak görev yapacak. Kuvvet Komutanlıkları ise mevcuttaki gibi Genelkurmay bünyesinde kalacak.

Genelkurmay Başkanı'nı başkan atayacak

Öneri metninde Genelkurmay Başkanı’nın nasıl atanacağına ilişkin açık bir hüküm yer almazken, AKP kurmaylarına göre Genelkurmay Başkanı’nı Başkan atayacak. Mevcut anayasada Cumhurbaşkanı’na ait olan “Başkomutanlık” sıfatı “Başkan”a ait olacak.

Vali başkanla gidecek

Mevcut anayasada yer alan “üst kademe yöneticilerinin yetiştirilme usul ve esaslarının kanunla özel olarak düzenlenir” hükmüne önerisinde yer vermeyen AK Parti, “Müsteşar, vali ve genel müdürlerin” görev süresini de “Başkanın görev süresi” ile sınırladı. Müsteşar, vali ve genel müdürlerin görev süresi Başkanın görev süresinin sona ermesiyle kendiliğinden sona erecek.

MGK anayasal kurum olmaktan çıkıyor

AKP, MGK, YÖK, RTÜK, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıyla ilgili bir önermeye yer vermeyerek bu kurumları “anayasal kuruluş” olmaktan çıkarttı.

'Laiklik yerine siyasi tarafsızlık'

Diyanet İşleri Başkanlığı’nı “anayasal kurum” olarak koruyan AK Parti, mevcut anayasadan farklı olarak Başkanlığın “laiklik ilkesi doğrultusunda” görev yapacağına ilişkin bir bir hükme önerisinde yer vermedi. AK Parti önerisinde “Diyanet İşleri Başkanılğı, siyasi tarafsızlık ilkesi doğrultusunda, kanunda gösterilen görevleri yerine getirir” hükmü yer aldı.

Memur yok 'kamu çalışanı' var

Devletin hizmetleri için “memur çalıştırma” zorunluluğu kaldırılıyor. Kamu hizmetleri “kamu çalışanları” eliyle yürütülecek. Kamu hizmetleri “hizmet alımı” yoluyla gerçekleştirilebilecek. Hangi kamu hizmetlerinin “hizmet alımı” yoluyla karşılanacağı ve çalışanların “istihdam tipleri” kanunla düzenlenecek.